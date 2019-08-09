2019-08-09T11:31:52+03:00
Общество

Впервые на AFP будет работать зона, посвященная Нижнему Новгороду

В специальном павильоне художники создадут свою версию легендарной «Симфонии гудков»
Анастасия НАЗАРОВА
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Так павильон к 800-летию Нижнего Новгорода будет выглядеть ночью. Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.Так павильон к 800-летию Нижнего Новгорода будет выглядеть ночью. Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.
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Шестой фестиваль музыки и технологий Alfa Future People (18+) готовит немало сюрпризов для посетителей. Одним из них станет специальный павильон, посвященный предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода. Совсем скоро рабочие приступят к монтажу необычной площадки, рассказал журналистам заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

А так "юбилейный" павильон будет выглядеть днем. Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

А так "юбилейный" павильон будет выглядеть днем. Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области.

- Приближается юбилей - в 2021 году городу исполняется 800 лет. И мы активно готовимся к этому событию. И впервые в истории фестиваля AFP мы интегрируемся туда со своими зонами и предложениями, которые будут реализованы на площадке в поселке Большое Козино в следующие выходные, - заявил чиновник.

Главным нижегородским объектом на фестивале станет зеркальный павильон площадью 400 квадратных метров, подсвеченный снаружи различными светодиодными панелями. А внутри павильона будет инсталляция - LED-экраны, установленные по всему периметру помещения.

- Композиция достаточно интересная. Это некая интерактивная оцифровка посетителей павильона. В режиме реального времени с помощью современных устройств будет сканироваться на эти экраны. Кроме того, там будут показаны изображения знаковых мест Нижнего Новгорода, - уточнил Югов.

Там же в павильоне, который будет работать все дни фестиваля 24 часа в сутки, прозвучит «Симфония гудков» известного советского композитора Арсения Авраамова в современной интерпретации.

- Это уникальный проект! Дело в том, что сто лет назад в Нижнем Новгороде впервые произошла репетиция авангардной «Симфонии гудков», в которой инструментами вместо скрипок и барабанов выступали заводы, поезда, самолеты и пароходы. И мы собираемся реконструировать эту симфонию вместе с командой dreamlaser, занимающейся 3D-мэппингом. Это позволит воссоздать визуальную репрезентацию той самой индустриальной истории, связанной с Нижним Новгородом, показать ее в новом ключе, - пояснил художник Артем Филатов.

А помогать нижегородцу будет художник из Лейпцига Сергей Фисматов, который, кстати, реконструировал уникальную «Симфонию гудков» по завету самого Арсения Авраамова!

Но, как говорится, не искусством единым. На фестивале Alfa Future People отдельную зону организует спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт». Гости фестиваля смогут принять участие в фитнес-активностях, полюбившихся жителям на основной площадке возле стадиона «Нижний Новгород»: зумбе, растяжке, функциональных тренировках и мастер-классах. Главной фишкой зоны станет арт-объект, с каркаса которого можно посмотреть видеоинсталляции или поиграть в приставку. Также будет организована фотозона и зона отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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