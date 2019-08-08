2019-08-08T16:55:54+03:00
Общество

Погибший в Кулебаках подросток, возможно, отравился парами бензина из зажигалки

Друзья подростка рассказали "Комсомолке", как все было на самом деле
Юлия ДАНЧЕНКО
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Погибший в Кулебаках подросток, возможно, отравился газом из зажигалкиПогибший в Кулебаках подросток, возможно, отравился газом из зажигалкиФото: СОЦСЕТИ
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По словам друзей, 15-летний подросток, тело которого было найдено рядом с заброшенным домом в Кулебаках, отравился парами бензина из зажигалки.

- Он слишком сильно вдохнул в себя, начал задыхаться, захлебываться, потом выпил энергетический напиток, побежал, упал, у него началась рвота и кровь пошла из носа. Ему делали искусственное дыхание, но оно уже не помогло. Приехала "скорая", и он уехал на "скорой", - рассказал "Комсомольской правде - Нижний Новгород" один из друзей.

При этом для парня это был первый опыт. Раньше он никогда не пробовал вдыхать пары бензина из зажигалок.

В этом году подросток окончил школу и собирался учиться на сварщика.

Его страничка в социальной сети заполонена комментариями друзей.

- Брат, прости меня за все, мне очень жаль, что так получилось, ты был очень хороший парень, друг, который всегда поддержит и поможет, если что-то не так, я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет, до сих пор не могу поверить, что я больше тебя не увижу, до сих пор не могу поверить в это, пусть земля тебе будет пухом, родной, я тебя не забуду, братан, - написал Артем Мирный.

- Братух, прости меня за все, да, у нас с тобой было много сор, но мы с тобой были не разлей вода, я тебя никогда не забуду, - просил прощения Илья Расколов.

- Пусть земля тебе будет пухом, Брат. Помню те времена, когда мы гуляли. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Нам будет тебя очень сильно не хватать, - скорбит Илья Шибалов.

Кроме того, на своих страничках друзья разместили видео с фотографиями погибшего подростка.

Погибший в Кулебаках подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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