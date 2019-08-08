2019-08-08T15:41:15+03:00
Происшествия

Тело 15-летнего подростка нашли рядом с заброшенным домом в Кулебаках

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются эксперты
Валерия ГРОМОВА
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Несколько дней назад в Кулебаках около заброшенного дома на улице Энгельса было обнаружено тело 15-летнего подростка. Прибывшие на место происшествия следователи организовали проведение проверки, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются эксперты – назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Предварительно, подросток скончался от асфиксии (перекрытие дыхательных путей содержимым желудка), - рассказали следователи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в середине октября прошлого года по Нижнему Новгороду разлетелась страшная новость: прямо на лавочке рядом с торговым центром погиб 14-летний мальчик. Позже выяснилось, что они вместе с друзьями купили в магазине баллончик с газом и решили им подышать. В результате подросток скончался еще до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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