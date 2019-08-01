2019-08-01T18:09:49+03:00
Происшествия

9-месячный малыш удушился шнурком от крестика в Нижнем Новгороде

В настоящее время проводится доследственная проверка
Анна МИГАЛОВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Настоящая трагедия произошла в одной нижегородской семье 31 июля 2019 года. Около 11.20 в квартире дома на Автозаводе родители обнаружили своего 9-месячного сына мертвым.

- Малыш лежал в кроватке со следами удушения на гайтане для крестика. Очень похоже на несчастный случай, - рассказал «Комсомольской правде» собственный источник.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области информацию о гибели мальчика подтвердили.

- Трагический случай, действительно, произошел. Сейчас проводится доследственная проверка, назначена экспертиза, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о другом, не менее трагическом случае, который, правда, вовсе не является несчастным случаем. Жительница Дзержинска предстанет перед судом за зверское убийство своего новорожденного ребенка. Минувшей зимой женщина родила прямо в туалете общежития, а через несколько секунд убила его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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