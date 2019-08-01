2019-08-01T16:01:25+03:00
Происшествия

Жительница Дзержинска предстанет перед судом за зверское убийство своего новорожденного ребенка

Сама женщина утверждает, что малыш родился уже мертвым
Валерия ГРОМОВА
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Зверское убийство произошло в Дзержинске минувшей зимой. Рано утром 12 февраля в туалете общежития на улице Ситнова на свет появился младенец. Через несколько секунд его убила собственная мать.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Нижегородской области, в отношении 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

- Она самостоятельно родила мальчика, после чего причинила смерть новорожденному ребенку, - пояснили в ведомстве.

Однако сама женщина утверждает, что малыш родился уже мертвым. Свою вину она не признает. Тем временем следователям удалось выяснить, что на учет по беременности ко врачам женщина не вставала. При этом правоохранители уже собрали достаточно доказательств, чтобы обратиться в суд.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил его на рассмотрение по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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