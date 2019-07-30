В Нижнем Новгороде появились первые элементы праздничного оформления ко Дню города - 2019

В Нижнем Новгороде уже появились первые элементы праздничного оформления ко Дню города. Об этом сообщил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон.

На 46 электронных экранах уже можно увидеть информационные плакаты о Дне города, празднование которого в этом году состоится 17 августа.

Нижегородцев ждет совершенно новый формат празднования. Атмосферу праздника будут создавать палкаты, посвященные Дню города, которые будут размещаться на рекламных поверхностях, в том числе билбордах, а также на 60 остановках общественного транспорта.

- Новый формат празднования Дня города - это возможность по-новому осмыслить наш город и интересы его жителей. За разработкой праздничного оформления и имиджевых макетов Дня города отвечает группа дизайнеров под руководством Артема Мещерякова. Этот дизайн включает в себя новые цвета - кремовый, бордовый и синий, цифру «798», а также изображения знаковых мест - символов Нижнего Новгорода, - рассказал Дмитрий Гительсон, добавив, что отдельно выйдет серия информационных постеров о восьми фестивальных площадках, каждый со своим героем.

Праздничное оформление города завершится к 10 августа.

Напомним, основные гулянья развернутся на Нижневолжской набережной, где пройдет сразу восемь фестивалей: городской рыбалки, пляжных видов спорта и аква-байка, исторических квестов и реконструкций, городских танцев, кино и видео о городе, городского барбекю, фестиваль музыкальных групп и воздушных шаров.

Также праздничные мероприятия пройдут в городских парках. А завершит праздничную программу Дня города – 2019 масштабный фестиваль фейерверков в акватории Стрелки, а также салюты в городских парках.