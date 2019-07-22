Фестиваль фейерверков, новые площадки и флешмобы: День города в Нижнем пройдет по новым правилам

Все последние годы Нижнему Новгороду приходилось делить свой день рождения с Днем России, но вот теперь и на его улицах наступил праздник – день города в Нижнем Новгороде официально перенесли на третью субботу августа. В этом году она выпадает на 17 августа. Причем изменится на этот раз не только дата, но и целый ряд традиций, казавшихся прежде незыблемыми.

- В первую очередь, изменится сам подход. Если до этого жители были зрителями, то сейчас мы стараемся сделать так, чтобы жители стали участниками этого праздника, - рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на специальном брифинге. – То же самое касается и мест проведения. Если раньше в каждом районе города были установлены центральные сцены, то теперь все основные площадки уйдут в парки. Главным местом отдыха нижегородцев в этом году будет не площадь Минина, а Нижневолжская набережная. Тут праздничные мероприятия будут идти с 10 утра до десяти вечера.И последнее, самое серьезное изменение – это финал праздника. У нас долго шли дискуссии о том, что сделать – большой праздничный концерт или фестиваль фейерверков. В конечном итоге был выбран фестиваль. Проводиться он будет прямо на воде рядом с Нижневолжской набережной. Посмотреть салют можно будет и с самой набережной, и с другого берега реки, и с Канавинского моста.

Для проведения народных гуляний сейчас выбраны пять основных парков Нижнего Новгорода, охватывающие все районы города. Развлекательные программы там будут рассчитаны на все возрасты и интересы – от малышей до пожилых нижегородцев.

- Все программы в парках будут объединены в единую концепцию, - рассказал заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон. – Есть три ключевые аудитории: дети, молодежь и люди старшего возраста, которые зачастую были выключены из праздника. Теперь для них тоже будут предусмотрены программы, в том числе танцевальные, под оркестр живой музыки. Для детей разработаны образовательные программы, связанные с городом и его историей. Ну и качественная программа для молодежи. Наша задача – сделать так, чтобы люди почувствовали атмосферу праздника во всех районах.

Зрелищные мероприятия на этот раз пройдут и в акватории Стрелки – здесь для нижегородцев будет организована фиеста и мотошоу.

КСТАТИ

Праздничные мероприятия в этом году пройдут в пяти парках Нижнего Новгорода:

• Сормовский парк (для жителей Сормовского и Московского районов)

• Автозаводский парк (для жителей Автозаводского и Ленинского районов)

• Парк «Швейцария» (для жителей Приокского и Советского районов)

• Парк им. Пушкина (для жителей Советского и Нижегородского районов)

• Парк им. 1 Мая (для жителей Канавинского и Ленинского районов)

КОНКРЕТНО

Какие мероприятия пройдут на Нижневолжской набережной?

• Фестиваль городской рыбалки (на Гребном канале)

• Фестиваль пляжных видов спорта и аквабайка (на Гребном канале)

• Фестиваль исторических реконструкций и квестов (улица Красная слобода)

• Фестиваль городских танцев (площадка около катера «Герой»)

• Фестиваль кино и видео (площадка открытого кинотеатра на Нижневолжской набережной)

• Фестиваль городского барбекю (площадка у речного вокзала)

• Фестиваль музыкальных групп (площадка у Канавинского моста)