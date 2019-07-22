2019-07-22T16:55:13+03:00
Общество

Фестиваль фейерверков, новые площадки и флешмобы: День города в Нижнем пройдет по новым правилам

В этом году отмечать праздник нижегородцы будут 17 августа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
День города в Нижнем Новгороде пройдет по новым правилам.День города в Нижнем Новгороде пройдет по новым правилам.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Все последние годы Нижнему Новгороду приходилось делить свой день рождения с Днем России, но вот теперь и на его улицах наступил праздник – день города в Нижнем Новгороде официально перенесли на третью субботу августа. В этом году она выпадает на 17 августа. Причем изменится на этот раз не только дата, но и целый ряд традиций, казавшихся прежде незыблемыми.

- В первую очередь, изменится сам подход. Если до этого жители были зрителями, то сейчас мы стараемся сделать так, чтобы жители стали участниками этого праздника, - рассказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на специальном брифинге. – То же самое касается и мест проведения. Если раньше в каждом районе города были установлены центральные сцены, то теперь все основные площадки уйдут в парки. Главным местом отдыха нижегородцев в этом году будет не площадь Минина, а Нижневолжская набережная. Тут праздничные мероприятия будут идти с 10 утра до десяти вечера.И последнее, самое серьезное изменение – это финал праздника. У нас долго шли дискуссии о том, что сделать – большой праздничный концерт или фестиваль фейерверков. В конечном итоге был выбран фестиваль. Проводиться он будет прямо на воде рядом с Нижневолжской набережной. Посмотреть салют можно будет и с самой набережной, и с другого берега реки, и с Канавинского моста.

Для проведения народных гуляний сейчас выбраны пять основных парков Нижнего Новгорода, охватывающие все районы города. Развлекательные программы там будут рассчитаны на все возрасты и интересы – от малышей до пожилых нижегородцев.

- Все программы в парках будут объединены в единую концепцию, - рассказал заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон. – Есть три ключевые аудитории: дети, молодежь и люди старшего возраста, которые зачастую были выключены из праздника. Теперь для них тоже будут предусмотрены программы, в том числе танцевальные, под оркестр живой музыки. Для детей разработаны образовательные программы, связанные с городом и его историей. Ну и качественная программа для молодежи. Наша задача – сделать так, чтобы люди почувствовали атмосферу праздника во всех районах.

Зрелищные мероприятия на этот раз пройдут и в акватории Стрелки – здесь для нижегородцев будет организована фиеста и мотошоу.

КСТАТИ

Праздничные мероприятия в этом году пройдут в пяти парках Нижнего Новгорода:

• Сормовский парк (для жителей Сормовского и Московского районов)

• Автозаводский парк (для жителей Автозаводского и Ленинского районов)

• Парк «Швейцария» (для жителей Приокского и Советского районов)

• Парк им. Пушкина (для жителей Советского и Нижегородского районов)

• Парк им. 1 Мая (для жителей Канавинского и Ленинского районов)

КОНКРЕТНО

Какие мероприятия пройдут на Нижневолжской набережной?

• Фестиваль городской рыбалки (на Гребном канале)

• Фестиваль пляжных видов спорта и аквабайка (на Гребном канале)

• Фестиваль исторических реконструкций и квестов (улица Красная слобода)

• Фестиваль городских танцев (площадка около катера «Герой»)

• Фестиваль кино и видео (площадка открытого кинотеатра на Нижневолжской набережной)

• Фестиваль городского барбекю (площадка у речного вокзала)

• Фестиваль музыкальных групп (площадка у Канавинского моста)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Более 43 миллионов рублей будет выделено на дооснащение двух нижегородских больниц
«Поезда здоровья» начали курсировать по Нижнему Новгороду
Тренажеры начнут устанавливать на улице Сурикова уже на этой неделе
Международный фестиваль «Хрустальный ключ» пройдет в Сартаково 27 июля
Более 130 незаконных свалок ликвидировали в Сормове за три месяца
Жительница Сарова стала лауреатом фестиваля авторской песни «Гринландия»
«Горячая линия» по вопросам приема в детские сады и школы стартует в Нижнем Новгороде 24 июля
Капремонт дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая начнется в 2020 году
Запрещенную религиозную секту «Свидетели Иеговы» накрыли в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода
Более 190 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде на прошлой неделе
Два новых передвижных маммографа появятся в Нижегородской области
Пропавший в Павлове 10-летний Денис Тюрин найден живым
Глеб Никитин поручил обеспечить строительство нового ДК в селе Тепелево
Пять человек пострадали в ДТП в Кстовском районе
В Нижегородской области стали производить больше молока и мяса
Глеб Никитин поздравил нижегородских металлургов с профессиональным праздником
Выездной осмотр и регистрация самоходных машин пройдут в Сокольском районе
Грозы и ливни снова ожидаются в Нижегородской области 21 июля
СК и Роспотребнадзор проверят информацию об антисанитарии на производстве сыра в Воротынском районе
Глеб Никитин: От нижегородских участников на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок»
Дорогу к деревне Старые Ключищи начнут ремонтировать на следующей неделе
На территории восстановленного храма обнаружили два человеческих черепа