Зрители фестиваля «Рок чистой воды» смогут уехать домой на общественном транспорте

Муниципальный общественный транспорт развезет зрителей фестиваля «Рок чистой воды» (12+) сразу после завершения 27 июля, передает городской дептранс.

Работа нижегородской подземки будет продлена до 01.00 28 июля. После окончания концерта накопление подвижного состава автобусов к 22.30 27 июля будет осуществляться по схеме.

На Черниговской улице будет происходить накопление автобусов А-5 (пл. Горького), А-26 (пр. Гагарина, ул. Бекетова, ул. Ивлиева, м/р Кузнечиха-2), А-41 (ул. Горького, пл. Свободы, ул. Ванеева, м/р Кузнечиха, м/р Цветы), А-43 (пл. Лядова, пр. Гагарина, а/в Щербинки), А-52 (пл. Минина, ул. Минина, пл. Сенная, ул. Родионова, м/р В. Печеры), А-61 пл. Свободы, ул. Ванеева, ул. Бринского, м/р В. Печеры). Отправляться указанные автобусы будут от остановки «Площадь Благовещенская».

На улице Маслякова будет происходить накопление А-40 (пл.Революции, ул.Июльских дней, пр.Ленина, ул.Веденяпина, м/р Юг), А-45 (Московский вокзал, Московское ш., ул.Рябцева, ул.Чаадаева, 7 м/р, ЗКПД-4), А-48 (Московский вокзал, Московское ш., Лесной городок, м/р Сортировочный, А-52 ул. Бетанкура, ул. Акимова, ул. Бурнаковская), А-64 (пл. Революции, м/р Молитовский, М Пролетарская, ул. Дьяконова, Соцгород-2), А-90 (Московский вокзал, ул. Коминтерна, Центр Сормова, Починки, 7 м/р, ЗКПД-4). Отправляться эти автобусы будут также от остановки «Площадь Благовещенская».

Кроме того, в связи с проведением фестиваля с 08.00 до 23.59 27 июля изменится схема движения некоторых автобусов и маршруток. Так, путь следования Т-87 сократится до остановки «Стрелка». А движение автобусов А-5 будет прекращено.

Движение автобусов А-19, А-52, А-90, Т-24, Т 40, Т-45, следующих от Канавинского моста к площади Минина, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской. В обратном направлении - по улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Движение автобусов А-3, А-61, А-95, Т-70, Т 71, Т 91, Т-92, следующих от Канавинского моста к площади Свободы, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького. В обратном направлении - по улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Движение автобусов А-45, следующих от площади Горького к площади Минина и Пожарского, будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской. В обратном направлении - по той же схеме.

Движение автобусов Т-47, следующих от Канавинского моста к площади Лядова, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской. В обратном направлении - по улице Большой Покровской, площади Горького, улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

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