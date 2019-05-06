Нижегородский фестиваль «Рок чистой воды» поменял место проведения

Фестиваль «Рок чистой воды» (+12), который уже несколько лет проходил на центральной площади Нижнего Новгорода, в этом году поменял место проведения. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

В этом году услышать легендарных российских рокеров можно будет на Нижневолжской набережной напротив Речного вокзала. А послушать будет кого. Ожидается, что в Нижний Новгород приедут группы «Браво», TEQUILAJAZZZ, «Пилот», «Альянс», SHORTPARIS, Ирина Желанная.

Фестиваль пройдет 27 июля с 12.00 до 23.00.

Напомним, в прошлом году фестиваль «Рок чистой воды» был отменен. Как уточнили организаторы, такое решение принято по многим причинам.

– Мы приложим все усилия к тому, чтобы для нижегородцев и гостей нашего города это интересное и яркое событие оставалось традиционным, – пообещали организаторы фестиваля.

Международный рок-фестиваль «Рок чистой воды» возродился в 2016 году после 20-летнего перерыва.