Тариф на вывоз мусора в Нижегородской области снизился на 5%

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в Указ о снижении в среднем на 5% предельного уровня цены за коммунальную услугу по вывозу мусора. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Так, теперь предельный размер платы за вывоз ТКО на 2019 год составляет 632,39 рубля вместо 665,67. По словам заместителя губернатора Андрея Харина, это связано с изменениями федерального законодательства.

- Не так давно Минприроды России снизило для региональных операторов ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов на полигонах. Эта мера была принята для того, чтобы снизить нагрузку по оплате вывоза мусора для людей, - пояснил он.

Изменения в квитанциях можно будет увидеть уже в августе.

Кроме того, теперь изменен перечень лиц, получающих дополнительную меру социальной поддержки в виде 50% снижения платы за ТКО. Пенсионеры, проживающие в помещении площадью более 35 квадратных метров и имеющие доход менее 22 266 рублей, будут платить за вывоз мусора из расчета 18 квадратных метров вне зависимости от площади жилого помещения.

Напомним, 1 августа в Нижегородской области стартует первый этап полного перехода на раздельный сбор мусора. Сначала во дворах появятся контейнеры для сбора пластиковых бутылок, а к 1 января 2020 года еще и отдельные контейнеры для бумаги, стекла, металла и текстиля. В правительстве Нижегородской области пообещали, что до конца текущего года будут оборудованы порядка двух тысяч мест накопления отходов, а во дворы закупят шесть тысяч контейнеров и тысячу бункеров для крупногабаритных отходов, в том числе и для пластика. На это уже выделили 400 миллионов рублей из регионального бюджета.