Нижегородская область переходит на раздельный сбор мусора

К внедрению раздельного сбора мусора в Нижегородской области готовятся уже давно. В Нижнем Новгороде постоянно проходят разовые акции, появляются специальные контейнерные площадки. Но основанная часть нижегородцев была не готова идти куда-то, чтобы выкинуть батарейки или пару стеклянных бутылок. Теперь же сделать это будет намного проще. 1 августа в Нижегородской области стартует первый этап полного перехода на раздельный сбор мусора.

Сначала во дворах появятся контейнеры для сбора пластиковых бутылок, а к 1 января 2020 года еще и отдельные контейнеры для бумаги, стекла, металла и текстиля. В правительстве Нижегородской области пообещали, что до конца текущего года будут оборудованы порядка двух тысяч мест накопления отходов, а во дворы закупят шесть тысяч контейнеров и тысячу бункеров для крупногабаритных отходов, в том числе и для пластика. На это уже выделили 400 миллионов рублей из регионального бюджета.

- Переход на раздельный сбор мусора мы сделаем не в приказном порядке. Каждый дом должен будет принять решение собранием жильцов – переходить на эту систему или нет. Также стоит отметить, что при переходе на раздельный сбор нижегородцы смогут оплачивать вывоз ТКО не по нормативу, как сейчас, а по объему вывезенных контейнеров, то есть по факту, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Устанавливаться специальные контейнеры будут не только в Нижнем Новгороде, но и по всему региону. Глеб Никитин заявил, что главы районов и муниципалитетов должны определить наиболее крупные и территориально важные микрорайоны и МКД и предусмотреть там установку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Будет проводиться и разъяснительная работа с населением. Специально для этого на собрания жильцов будут приглашаться специалисты в области экологии, которые смогут ответить на все вопросы. Особый упор будет сделан на школьников. Во всех школах области пройдут специальные уроки, на которых детям будут рассказывать, насколько важен раздельный сбор мусора.

Но, по мнению директора экологического центра «Дронт» Асхата Каюмова, этих мер недостаточно.

- Провести во всех многоквартирных домах собрания по раздельному сбору мусора - это фантастика. Мне кажется, правильнее было бы сделать так: во всех дворах по умолчанию организовать раздельный сбор мусора, а если жители на собрании решили, что им это не нужно, значит у них не устанавливать эти контейнеры.

Однако опрос «Комсомольской правды – Нижний Новгород» показал, что нижегородцы сегодня не готовы даже сортировать мусор. Большинство из опрошенных сказали, что им не хочется иметь дома несколько пакетов для мусора и гораздо удобнее выкидывать все в одно ведро.

КСТАТИ

По словам Асхата Каюмова, предприятия по переработке вторсырья сегодня загружены лишь на 30-40 процентов, и они с удовольствием будут принимать раздельный мусор.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В одном из дворов Нижнего Новгорода установлена умная контейнерная площадка, которая позволяет считать количество мусора, произведенного в каждой квартире. Жильцы дома открывают ее своим ключом, который является еще и идентификатором, и выбрасывают раздельно мусор. «Умная» система позволяет взвесить весь мусор. В результате каждый житель дома знает точно, сколько мусора он производит, а значит и оплачивать можно только за свой мусор.

Адреса пунктов приема вторсырья нового формата

1. Ул. Карла Маркса, у дома №7б.

2. Ул. Дьяконова, у дома №20.

3. Ул. Южное шоссе, у дома №22б.

4. Казанское шоссе, у дома №10к5.

5. Ул. Коминтерна, у дома №6.

6. Ул. Толбухина, напротив д.8.

7. Ул. Маковского, у дома №17в.

8. Московское шоссе, 11а.

Один экопункт принимает в месяц около 300 кубов вторсырья. До конца года будет установлено 35 таких киосков. Таким образом, количество собранных отходов по всему городу будет составлять 10,5 тысяч кубов.

Всего в Нижегородской области установлены порядка 900 контейнеров для раздельного сбора мусора, большая часть из которых – в Нижнем Новгороде.