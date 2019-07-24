2019-07-24T13:31:45+03:00
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Массовая миграция бабочек-репейниц наблюдается на юге Нижегородской области

Специалисты Россельхознадзора прокомментировали такое поведение насекомых [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородцы жалуются на нашествие желто-оранжевых бабочек. Массовая миграция насекомых наблюдается на юге региона. По словам жителя Сергача Игоря Иванова, по трассе невозможно проехать на автомобиле - все лобовое стекло в крылатых проказницах.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Как рассказала заведующая лабораторией фитосанитарных экспертиз и обследований Нижегородского реферетного центра Россельхознадзора Лариса Медведева, бабочки-репейницы любят порхать не только в полях, но и на садовых участках, а также над городскими клумбами. В данном же случае можно говорить о миграции бабочек.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

- В определенные часы они начинают движение в одном направлении, будто движимые какой-то непреодолимой силой. Это так называемый миграционный инстинкт - своеобразная программа, заложенная в самой молекуле ДНК организма, заставляющая его в определенные периоды перемещаться на огромные расстояния в поиске мест, наиболее пригодных для продолжения жизни, - пояснила Лариса Медведева.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Во время миграции насекомые большими роями летят со скоростью примерно 25-30 километров в час. Иногда они способны за сутки пролетать до 500 километров. А общая протяженность их перелета может достигать более 5000 километров.

- Если рассуждать о вредном влиянии бабочки репейницы на окружающую природу, то воздействие это можно признать незначительным. Гусеницы репейницы в большей степени поражают сорные растения, причем в малых объемах, - заключила эксперт.

Напомним, что в середине июня нижегородцы жаловались на непривычно большое количество комаров, кружащих над приволжской столицей. Очевидцы сняли на видео полчища насекомых на выезде из города. Но руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов поспешил успокоить нижегородцев: «Ничего удивительного в этом нет. Просто комары выбрали это место, и все они разом появились на свет. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Чем больше комаров, тем больше еды у птиц, тем больше птенцов они смогут выкормить. И чем больше будет птиц, тем больше ни съедят червяков и разных вредителей, которые уничтожают урожай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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