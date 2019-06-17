«Из Заволжья прилетели»: Комариные тучи сгустились над Нижним Новгородом
Комариные тучи, терроризировавшие жителей Заволжья, добрались до Нижнего Новгорода. В минувшие выходные очевидцы сняли на видео полчища насекомых, кружащих над землей на выезде из города.
Комариные тучи в небе над Нижним Новгородом.Видео: https://vk.com/novgorod_52
- Мы ехали из Нижнего в «Окский берег» и увидели вдоль дороги темные тучи, - рассказал «Комсомольской правде» Алексей Антоненко. - Сначала показалось, что это дым, а когда подъехали поближе, разглядели комаров. Жуткое зрелище, конечно.
Нижегородец признался, что подобное видел впервые. Но на следующий день - та же картина. Причем комариные тучи появляются ближе к восьми вечера.
- В общем-то, дома тоже стало больше комаров, но пока не критично, - добавил собеседник «Комсомолки».
Попавшее в соцсети видео собрало множество лайков и комментариев. Некоторые всерьез считают, что это те же комары, которые кружили в Городецком районе.
- Из Заволжья прилетели, - написала Наталья Минеева.
- В этом году все жалуются. Надеюсь, они заразу не разносят, - добавила Мария Малина.
- Походу у них тоже пробка. Одну полосу полета отняли для воздушного общественного транспорта, - пошутил Владимир Владимирович.
Тем временем руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов считает, что беспокоиться не о чем.
- Ничего удивительного в этом нет. Просто комары выбрали это место, и все они разом появились на свет. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Чем больше комаров, тем больше еды у птиц, тем больше птенцов они смогут выкормить. И чем больше будет птиц, тем больше ни съедят червяков и разных вредителей, которые уничтожают урожай, - пояснил эксперт.
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ИСТОЧНИК KP.RU