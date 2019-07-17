«Хочу познакомиться поближе»: Лобода разыскивает одного из своих нижегородских фанатов

Светлана Лобода выступила с грандиозным шоу SUPERSTAR на стадионе «Нижний Новгород» 16 июля. Сорок тысяч зрителей подпевали любимой певице и танцевали что есть мочи. Один из преданных поклонников попал на страничку звезды в Инстаграме.

lobodaofficial Выходите на связь, молодой человек.

- Коротко о вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомиться с вами поближе, - написала Лобода под видео, на котором фанат танцует, лежа на полу.

Без внимания танцор, конечно, не остался. Увидев двусмысленные ритмичные движения, некоторые зрители отвлеклись от шоу Лободы, достали мобильные телефоны и принялись снимать грязные танцы. «Раздевайся, ложись, раз пришел!» - тут же пошутили подписчики поп-исполнительницы.

- Мы его видели. Это было что-то. И заметили, что он знает весь ваш репертуар. И еще он кричал, что вы лучше всех поете песню «Мотылек», - отметила zharkovalelechka.

- Тот случай, когда нет сил танцевать стоя, но тело требует танцев, - добавила maria_salina93.

- Силушки закончились отплясывать. Окружен, но не сломлен, - прокомментировала zhanna_3001.

Отметим, что за пару часов видеоролик набрал более 220 тысяч просмотров и свыше 400 комментариев. И, кстати, нашлись те, кто решил выдать себя за того напольного танцора. Однако настоящий герой, судя по всему, пока не объявился.

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