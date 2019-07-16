2019-07-16T12:39:15+03:00
Звезды

«Я же твой главный фанат»: Лобода приехала на гастроли в Нижний Новгород с 8-летней дочкой

Певица выступит на спортивной арене 16 июля [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Светлана Лобода выступит в Нижнем Новгороде с масштабным шоу.Светлана Лобода выступит в Нижнем Новгороде с масштабным шоу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Считанные часы остаются до начала масштабного музыкального шоу Светланы Лободы SUPERSTAR (12+) на стадионе «Нижний Новгород». В столицу Приволжья звезда российского шоу-бизнеса прибыла вместе с 8-летней дочкой Евангелиной, которая чуть ли не сама напросилась на поездку.

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Чемоданы собраны. Вылетаем #нижнийновгород #16июля
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- «Мама, этот стадион я не могу пропустить. Я же твоя главная поддержка, твой главный фанат, твоя доченька», - сказала моя Ева. Я прослезилась…, и мы полетели, - написала певица в Инстаграме.

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"Мама, этот стадион я не могу пропустить. Я же твоя главная поддержка".
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И если в ленте микроблога не так много публикаций из Нижнего Новгорода, то в Сториз - целый репортаж с места событий. Прибывая к арене на Стрелке, дочка знаменитой мамы поинтересовалась: «А что, там репетиция только?»

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До завтра. #НижнийНовгород #стадион #16июля
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- Сегодня генеральный прогон. Мы подъезжаем к стадиону в Нижнем Новгороде. Завтра концерт, - ответила Лобода.

А позже - еще одно коротенькое видео, на котором слышны звуки той самой репетиции.

- Смотрите, репетиция уже идет. Завтра нас ждет стадион на сорок тысяч человек! Добро пожаловать, мои котики, на наш концерт, - пригласила певица.

8-летняя Ева протанцевала всю генеральную репетицию звездной мамы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

8-летняя Ева протанцевала всю генеральную репетицию звездной мамы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На протяжении всей подготовки к выступлению старшая дочь Лободы плясала у сцены, подпевая звездной маме. Кстати, окружение певицы окрестило Еву самой важной зрительницей на концерте в Нижнем Новгороде.

Лобода решила "взять" в Нижнем Новгороде 45-тысячный стадион. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лобода решила "взять" в Нижнем Новгороде 45-тысячный стадион.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская правда» рассказывала, что после концерта Лободы на стадионе «Нижний Новгород» зрителей развезет общественный транспорт. Власти продлили работу метрополитена и автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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