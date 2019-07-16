Общественный транспорт развезет нижегородцев по домам после концерта Лободы на стадионе «Нижний Новгород»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-16T09:23:11+03:00

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Во вторник, 16 июля 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» состоится концерт певицы Светланы Лободы. В связи с этим будет продлена работа метрополитена и общественного транспорта. Зрителей развезут на автобусах.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, станции метро будут работать до 0:30 17 июля. До этого же времени продлится и работа автобусов.

Так, нижегородцы смогут уехать от остановки «Микрорайон Седьмое небо» на маршрутках №№ А-41, А-52, А-57, А-66 и А-69, а от улицы Долгополова - №№ А-26, А-43, А-61.

Напомним, это будет первый и единственный стадионный концерт Лободы в Нижнем Новгороде. Певица выйдет на сцену арены, построенной в преддверии Чемпионата мира по футболу, в 20:00. Стоимость билетов - от 1 500 до 12 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU