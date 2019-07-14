2019-07-14T12:26:50+03:00
Общество

«Дети промокли и замерзли»: Отца с двумя маленькими детьми отыскали после десяти часов поисков

К счастью, все они живы и здоровы [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Отца с двумя маленькими детьми отыскали после десяти часов поиска. ФОТО: Поисковая группа "Рысь".Отца с двумя маленькими детьми отыскали после десяти часов поиска. ФОТО: Поисковая группа "Рысь".
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Нешуточный переполох наделало накануне исчезновение мужчины и двух маленьких детей в садовом товариществе «Ягодное» в Богородском районе. К поискам были привлечены спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.

- Вчера был срочный выезд – папа и двое его ребятишек – 5 и 7 лет заблудились в лесу, - рассказала волонтер поисково-спасательной группы «Рысь» Марина Мокеева. – Они вышли с дачи за грибами около 17:00 и не вернулись до позднего вечера. Около 22:00 всех подняли по тревоге: сразу собрали людей и спешно выехали на поиски. Помимо поисковых отрядов, сотрудников МЧС и полиции, на поиск срываются кинологи. По прибытию готовим сетку, формируем группы и отправляемся на прочес.

К счастью, и дети, и отец живы и здоровы. ФОТО: Поисковая группа "Рысь".

К счастью, и дети, и отец живы и здоровы. ФОТО: Поисковая группа "Рысь".

Волонтерам и спасателям пришлось бродить по лесу не один час. Однако долгое время поиски не давали результатов.

- Практически в каждой группе был кинолог – мы работали на отклик, - рассказывает Марина Мокеева. - В самом разгаре поиска около трех часов ночи по рации проходит команда: «Всем группам СТОП! Тишина в эфире». Мы с замиранием сердца ждём! И снова рация - одна из групп услышала отклик. Мы пошли на него - и вот оно счастье! Это наши потеряшки!

К счастью, все потерявшиеся были живы и здоровы. И все благодаря оперативно начатым поискам.

К поискам были привлечены спасатели, волонтеры и сотрудники полиции.

К поискам были привлечены спасатели, волонтеры и сотрудники полиции.

- Очень мудро поступил папа ребятишек, когда понял, что они заплутали, - объясняют волонтеры. - Он устроил привал, развёл костёр и оставался на месте. Услышав людей, он начал откликаться в ответ. Дети промокли, замёрзли, но они найдены, живы и здоровы! Всех доставили до дома, где их с нетерпением ждали родные и близкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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