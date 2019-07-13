Отец с двумя детьми пропал в Богородском районе

32-летний Александр Александрович Ерышев с 5-летним сыном Егором и 7-летним сыном Даниилом пропал в СНТ «Ягодное» Богородского района. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

У пятилетнего мальчика светлые волосы, серо-зеленые глаза и короткая стрижка. На нем были надеты темно-серые штаны с лампасами, ярко-персиковая кофта, черные кроссовки и синяя кепка.

У семилетнего мальчика светлые волосы, серо-голубые глаза и коротка стрижка. Был одет в серые штаны, серо-синюю олимпийку, белую кепку и обут в сине-салатовые кроссовки.

У их отца светлые волосы, короткая стрижка. Был одет в черные штаны и черную майку.

По словам координатора ПСО «Волонтер» Сергея Шухрина, все трое ушли в лес за грибами в 17.00 14 июля и не вернулись.

- Без телефона, на десять минут… - написал Шухрин в соцсетях.

Ближе к вечеру добровольцы объявили срочный сбор на поиски пропавших. Точка сбора: 55.897368, 43.721401. Форма одежды - лес (по погоде). С собой надо захватить фонари, батарейки, воду, перекус, рации, перчатки, сменную одежду, резиновые сапоги, дождевик.

Инфорг поиска: Людмила (Пума) 8-920-299-66-46, координатор Лосяш.

Добавим, что любую информацию о местонахождении Александра Александровича, Егора и Даниила Ерышевых следует сообщать волонтерам по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.