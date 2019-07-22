«Косичка со вкусом потного узбека»: Нижегородцы засняли шокирующее видео с полуголыми работниками сыроварни

В Нижегородской области засняли видео с производства, которое буквально взбудоражило социальные сети. На кадрах видно, как вспотевшие иностранные работники в полуголом виде варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены.

Они перемешивают продукцию голыми руками, а также складывают ее в пакеты на полу. Кроме того, на кадрах заметны грязные полы в цехе. Сюжет вышел в программе «Кстати».

Нижегородцы были повергнуты в шок.

- Вот почему очень солёный! Фу! – возмутилась Алла З.

- Чуть не вырвало. Перестала смотреть, - добавила Ольга Х.

- Мммм…. косичка со вкусом потного узбека, - прокомментировал Денис Г.

- И всем смешно, тут плакать надо, - высказался Вячеслав Н.

Таких комментариев по социальным сетям уже больше тысячи. После того, как видео разлетелось по всем пабликам, в дело вмешались следственный комитет и Роспотребнадзор. Организовано проведение доследственной проверки.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.