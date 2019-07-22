2019-07-22T11:50:07+03:00
Общество

«Косичка со вкусом потного узбека»: Нижегородцы засняли шокирующее видео с полуголыми работниками сыроварни

Кадрами, на которых сотрудники производят сыр в антисанитарии, уже заинтересовались правоохранители [видео]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: принтскрин с видеоФото: принтскрин с видеоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Нижегородской области засняли видео с производства, которое буквально взбудоражило социальные сети. На кадрах видно, как вспотевшие иностранные работники в полуголом виде варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены.

Они перемешивают продукцию голыми руками, а также складывают ее в пакеты на полу. Кроме того, на кадрах заметны грязные полы в цехе. Сюжет вышел в программе «Кстати».

Нижегородцы были повергнуты в шок.

- Вот почему очень солёный! Фу! – возмутилась Алла З.

- Чуть не вырвало. Перестала смотреть, - добавила Ольга Х.

- Мммм…. косичка со вкусом потного узбека, - прокомментировал Денис Г.

- И всем смешно, тут плакать надо, - высказался Вячеслав Н.

Таких комментариев по социальным сетям уже больше тысячи. После того, как видео разлетелось по всем пабликам, в дело вмешались следственный комитет и Роспотребнадзор. Организовано проведение доследственной проверки.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Нижегородцы засняли шокирующее видео с полуголыми работниками сыроварни.Новое сырное преступление в Воротынском районе - частное производство - рассадник антисанитарии, отравляющее природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Международный фестиваль «Хрустальный ключ» пройдет в Сартаково 27 июля
Более 130 незаконных свалок ликвидировали в Сормове за три месяца
Жительница Сарова стала лауреатом фестиваля авторской песни «Гринландия»
«Горячая линия» по вопросам приема в детские сады и школы стартует в Нижнем Новгороде 24 июля
Капремонт дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая начнется в 2020 году
Запрещенную религиозную секту «Свидетели Иеговы» накрыли в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода
Более 190 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде на прошлой неделе
Два новых передвижных маммографа появятся в Нижегородской области
Пропавший в Павлове 10-летний Денис Тюрин найден живым
Глеб Никитин поручил обеспечить строительство нового ДК в селе Тепелево
Пять человек пострадали в ДТП в Кстовском районе
В Нижегородской области стали производить больше молока и мяса
Глеб Никитин поздравил нижегородских металлургов с профессиональным праздником
Выездной осмотр и регистрация самоходных машин пройдут в Сокольском районе
Грозы и ливни снова ожидаются в Нижегородской области 21 июля
СК и Роспотребнадзор проверят информацию об антисанитарии на производстве сыра в Воротынском районе
Глеб Никитин: От нижегородских участников на конкурс «Цифровой прорыв» поступило больше тысячи заявок»
Дорогу к деревне Старые Ключищи начнут ремонтировать на следующей неделе
На территории восстановленного храма обнаружили два человеческих черепа