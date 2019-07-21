СК и Роспотребнадзор проверят информацию об антисанитарии на производстве сыра в Воротынском районе

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-21T09:35:49+03:00

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СК проводит доследственную проверку после сюжета о производстве молочной продукции в антисанитарных условиях в Воротынском районе Нижегородской области. Ранее в эфире ряда телекомпаний транслировался сюжет, в который было включено видео, на котором видно, как работники варят сыр и плетут из сырья сырные косички, не соблюдая правила санитарии и гигиены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту также проводит проверку и управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области по информации, размещённой в СМИ, проводит проверку производства молочной продукции. По итогам проверки будет определены меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU