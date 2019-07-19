2019-07-19T09:40:28+03:00
Происшествия

9-летняя девочка погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Нижегородской области

Школьница переходила оживленную трассу вместе с мамой [фото]
Юлия ИСАЕВА
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9-летняя девочка погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Нижегородской области9-летняя девочка погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Нижегородской областиФото: Иван ПРОХОРОВ
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Жуткая трагедия произошла днем в четверг, 18 июля 2019 года, в Нижегородской области. Прямо на пешеходном переходе через трассу М-7 грузовой автомобиль насмерть сбил девочку.

Как рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня на 548 километре автодороги МоскваУфа в Воротынском районе.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

Девочка 2010 года рождения переходила оживленную трассу по всем правилам – через пешеходный переход. Рядом с ней шла мама. Школьница прошла по «зебре» лишь пару метров, когда на нее наехал грузовик марки «ГАЗ 27901». Удар был настолько сильным, что третьеклассница погибла на месте происшествия. Ее мама не пострадала.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» уголовного кодекса России.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

Напомним, минувшей зимой на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде рядом с автобусной остановкой маршрутка сбила женщину с детьми. Нижегородка скончалась на месте, а дети попали в больницу с травмами. В момент происшествия пешеходы переходили проезжую часть по «зебре» на «зеленый» сигнал светофора. Почему такой опытный водитель их не заметил – неизвестно, хотя очевидцы утверждают, что он обгонял маршрутку, стоящую впереди него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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