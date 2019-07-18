2019-07-18T13:23:01+03:00
Общество

Стоимость проезда в 11 маршрутках Нижнего Новгорода подорожает в августе

Теперь билет будет стоить не 28, а 30 рублей [список]
Юлия ИСАЕВА
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Еще в 11 маршрутках Нижнего Новгорода подорожает проездЕще в 11 маршрутках Нижнего Новгорода подорожает проездФото: "КП" Архив
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Частные перевозчики Нижнего Новгорода продолжают повышать цены за проезд. С августа еще некоторые из них будут продавать билеты за 30 рублей вместо 28. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 1 августа владельцы маршруток Т-18 («Седьмое небо – Верхние Печеры»), Т-24 («Красное Сормово – Верхние Печеры»), Т-97 («Поселок Мостоотряда – улица Родионова»), Т-46 («Аэропорт – микрорайон Кузнечиха»), Т-65 («Улица Космическая – ЗКПД 4»), Т-83 («Микрорайон Соцгород-2 – деревня Афонино»), Т-98 («Улица Космическая – улица Деловая») и Т-87 («Улица Космическая – катер Герой») будут брать за проезд по 30 рублей за одну поездку.

А с 10 августа повысится цена в автобусе Т-76, следующих по маршруту «Улица Дубравная – автовокзал "Щербинки"».

Но и это – еще не все. С 15 августа подорожает проезд в маршрутках Т-47 «Поселок Сортировочный – микрорайон Цветы» и Т-71 «Улица Федосеенко – площадь Свободы».

Напоминаем, стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями, останется прежней – 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей при безналичной оплате проезда, в том числе по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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