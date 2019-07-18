Схема движения автобусов А-51 и Т-79 изменится в Нижнем Новгороде с 22 июля

Очередные транспортные изменения будут введены в Нижнем Новгороде с 22 июля. По многочисленным просьбам жителей автобусы № А-51 и Т-79 начнут курсировать по новым схемам, сообщили в городском департаменте транспорта.

Так, А-51, следующий по маршруту «ЗКПД-4 - Микрорайон Кузнечиха 2», теперь будет следовать через улицы Рокоссовского, Ванеева и Бекетова. Благодаря этому пассажиры смогут добраться от улицы Рокоссовского до улицы Бекетова, проспекта Гагарина, площади Лядова, а также в направлении Сормовского района без пересадок. В обратном направлении схема движения останется без изменений.

Чтобы исключить дублирование маршрутов, будет также изменена схема движения маршрутки №Т-79, которая ездит от станции Петряевка до автовокзала «Щербинки». Теперь на участке от остановки «Улица Краснодонцев» до станции метро «Пролетарская» автобусы будут ездить по Молодежному проспекту, проспекту Октября, улице Дьяконова, проспекту Бусыгина и улице Переходникова в обоих направлениях. А добраться от проходных АО «ГАЗ» в направлении микрорайона Щербинки можно на автобусах маршрута № А-77 «Улица Космическая - Автовокзал «Щербинки».

Это еще не все изменения. С 22 июля на улицы Нижнего Новгорода вернется маршрут А-9. Он тоже будет следовать по новой схеме: Микрорайон Соцгород-2 - улица Плотникова - улица Львовская - проспект Бусыгина - улица Переходникова - станция метро Пролетарская - проспект Ленина - улица Июльских Дней - площадь Революции (Московский вокзал) - улица Сергея Акимова - улица Бурнаковская - станция Варя - улица Коминтерна - Центр Сормова - Красное Сормово.

Кроме того, мэрия Нижнего Новгорода согласилась увеличить количество автобусов, курсирующих по маршруту № Т-39 «АО Лазурь - Микрорайон Седьмое небо» и № Т-92 «Микрорайон Бурнаковский - Микрорайон Цветы». На каждое направление добавят еще по пять автобусов, что позволит сократить интервал движения с 20 до 10-15 минут.

Напоминаем, с 1 июля 2019 года нижегородцев ждала новая волна отмены. Пассажиры могли лишиться сразу семи маршрутов: Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83 и Т-98. Но накануне стало известно, что все они останутся на месте до конца года.