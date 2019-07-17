«Пассажиры оказались в воде»: Прогулочный катер перевернулся на Волге в Нижнем Новгороде

Прогулочный катер перевернулся на Волге в Нижнем Новгороде вечером во вторник, 16 июля. На судне находились четыре человека: они плыли с отдыха в районе Стрелки.

Напротив одного из торговых центров катер резко перевернулся, и люди оказались в воде. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, звонок с сообщением о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в районе восьми часов вечера. На помощь к пострадавшим поспешил катер пожарно-спасательного гарнизона.

Всех четверых пассажиров – двоих мужчин и двух женщин – удалось спасти и доставить на берег. Как уточнили в МЧС, медицинская помощь им не потребовалась. Перевернувшееся судно было отбуксировано к берегу.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что 15 июля из реки Кудьма в деревне Ройка Кстовского района выловили тело 11-летней девочки. Прибывшие на место трагедии следователи организовали проведение проверки. Выяснилось, что школьница пошла вместе с подружками на речку, чтобы искупаться. Зайдя в воду, девочка неожиданно поскользнулась и упала. Ее тело достали из воды сотрудники аварийно-спасательного отряда из Кстова.