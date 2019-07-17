«Зашла в воду и поскользнулась»: Тело 11-летней девочки достали из реки в Кстовском районе

В минувший понедельник, 15 июля 2019 года, из реки Кудьма в деревне Ройка Кстовского района Нижегородской области выловили тело 11-летней девочки. Прибывшие на место трагедии следователи организовали проведение проверки.

Выяснилось, что школьница пошла вместе с подружками на речку, чтобы искупаться. Зайдя в воду, девочка неожиданно поскользнулась и упала. Ее тело достали из воды сотрудники аварийно-спасательного отряда из Кстова.

Телесных повреждений на теле утонувшей девочки не было обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, дети находились на речке без взрослых, а место, где погибла 11-летняя школьница, не было оборудовано для купания.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.