Гендиректор «Торпедо» Александр Харламов: «Задача-минимум на сезон - выход в плей-офф»

В конце мая прошло заседание правления хоккейного клуба «Торпедо», в ходе которого был избран новый генеральный директор команды. Им стал Александр Харламов – сын известного российского хоккеиста Валерия Харламова. Спустя несколько недель работы на новом посту он дал развернутое интервью телекомпании «Волга», в котором рассказал о планах на будущий сезон, составе команды и положении дел в клубе.

Объясняя причину, по которой стал гендиректором «Торпедо», Харламов отметил, что ему «было оказано доверие со стороны правительства региона».

- «Торпедо» - клуб с большими хоккейными традициями, - подчеркнул гендиректор.

Когда его попросили оценить положение дел в клубе на момент принятия дел в новой должности, Харламов заявил, что работы на сегодняшний день еще много. Что касается уголовного дела в отношении бывших руководителей нижегородской команды, то исполнительного и финансового директоров, по словам Харламова, в составе больше нет.

- Вместе со мной пришла новый исполнительный директор и новый спортивный директор. Их усилиями с одной стороны в кратчайшие сроки были погашены все долги по зарплате игрокам, а кроме того - скоплектованы команды МХЛ и ВХЛ в системе клуба, - объяснил гендиректор, добавив, что «на сегодняшний день долгов по зарплате ни по одному игроку в клубе нет». Но есть те, которые не связаны со спортом.

В ходе интервью Харламов еще раз опроверг появившиеся недавно в СМИ сообщения об уходе из «Торпедо» главного тренера Дэвида Немировски.

- Это недостоверная информация, она высосана из пальца. Дэвид готовит команду к сезону, он уже в работе. Практически весь тренерский штаб находится здесь, они планируют свои тренировки, - пояснил Харламов.

Планы на будущий сезон КХЛ у «Торпедо» уже определены.

- Задача-минимум на сезон - это будет повторение прошлогоднего результата: выход в плей-офф, - сказал новый глава клуба. А состав, по его словам, будет «молодой и горячий».

Команду покинули Владимир Галузин, Денис Паршин, Станислав Галимов и некоторые другие. В то же время такие опытные игроки как Денис Баранцев, Михаил Варнаков, Дамир Жафяров, Кирилл Ураков, Андрей Тихомиров и остальные любимцы болельщиков будут выступать за клуб и дальше. Из новеньких появились шведский вратарь Андерс Линдбек, канадский защитник Чарльз Геноуэй, американский нападающий Джордан Шредер. Еще двоих игроков пока ищут.

- Мы идем в новый сезон вместе с вами, и я всем желаю только удачи и как можно больше побед в новом сезоне! – подытожил Харламов.

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