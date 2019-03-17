Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски: «У меня остался неприятный осадок после серии плей-офф»

10 марта прошел седьмой матч 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина между нижегородским «Торпедо» и астанинским «Барысом». Это была самая затяжная серия между командами, вышедшими из первого тура КХЛ: матчи проходили напряженно и активно, команды постоянно обгоняли друг друга в турнирной таблице. Но, к сожалению, нижегородские хоккеисты уступили противнику и покинули борьбу за Кубок Гагарина.

На днях главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда – Нижний Новгород» о своих впечатлениях после прошедшей серии и поделился планами на следующий сезон.

- Давайте побеседуем с вами об этом сезоне. После завершения серии с «Барысом» генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский отметил, что сезон получился неплохим и он доволен вашей работой на посту главного тренера команды. А какую оценку вы можете дать игре команды?

- Я соглашусь: это был неплохой сезон. Но нам есть, куда расти, где сделать игру лучше на следующий сезон и, конечно, подальше пройти в плей-офф.

- Какие у нашего клуба есть слабые места в игре?

- Чуть-чуть не хватает опыта. Думаю, в следующем сезоне будет намного легче. Плюс это первый год, когда я занимаю пост главного тренера. Мне тоже с опытом будет легче.

- Кто из игроков хорошо проявил себя в этом сезоне, на ваш взгляд?

- Думаю, в течение всего сезона каждый показал свои лучшие качества. Да, спады, конечно, были. Наша молодая тройка -Ильин, Ураков и Веряев – очень здорово сыграли. Я думаю, они могут расти и играть еще лучше. Некоторые иностранцы у нас играли в КХЛ всего лишь первый год, тоже непростая ситуация. Если говорить о защитниках, то Орлов очень достойно выглядел в первом сезоне КХЛ. Все хорошо играли и почти все могут играть еще лучше.

- Что можете сказать о защитнике Павле Медведеве? Он выступал на зимней Универсиаде, которая недавно завершилась в Красноярске, и стал обладателем золотых медалей в составе сборной России.

- Хороший парень, хороший хоккеист. Там еще есть, над чем работать. Он очень достойно показывает игру в ВХЛ, но в КХЛ все делается быстрее. Ему надо просто привыкать побыстрее играть. Он еще молодой, работяга. Должен справиться.

- Серия «Торпедо» и «Барыса» стала самой затяжной в первом раунде Кубка Гагарина. Было обидное поражение в Астане во второй игре, была очень интересна четвертая игра в Нижнем Новгороде. Была также седьмая игра, когда держала в напряжении всех. Какой у вас остался осадок после этой серии?

- Осадок до сих пор остался. Очень обидно. Я думаю, наши ребята лучше играли вторую часть серии. Мы должны были выиграть, очень обидно, что в седьмой игре, когда счет был 2:2 в третьем периоде. Один бросок, один момент и решается исход матча. Жаль, что мы не могли вытащить эту игру. Можно сказать, что я остался недовольным. Мы должны были выиграть эту седьмую игру и пройти дальше.

Фото: ХК "Торпедо"

- А вот чисто гипотетически: если бы «Торпедо» выиграло в седьмой игре и прошло во второй раунд, как бы вы действовали против «Автомобилиста»?

- У нас с ними были интересные игры в рамках КХЛ: два раза одержали победу. Я думаю, это была бы интересная серия, но подробности говорить не буду.

- У вас богатая игровая практика: вы были и в НХЛ, и в шведских и финских чемпионатах, потом выступали за российские клубы. Какое-то время вы играли за «Барыс». Каково это было: играть против своего бывшего клуба?

- Совсем не принципиально, кто выходит против нас на лед. Я провел в «Барысе» всего один сезон.

- Вы играли в НХЛ в 90-е годы. Конечно же, хоккей трансформировался за это время. Какой уровень игры сейчас в НХЛ и в КХЛ? Можете сравнить две лиги?

- Могу. Думаю, мы к ним подтягиваемся, но на какой скорости – это большой вопрос.

- Работа в нижегородском «Торпедо» - это ваш первый опыт работы главным тренером. Вам нравится? Есть желание продолжать?

- Да, конечно! Мне очень нравится эта работа. Я с детства фанат хоккея и всегда им буду. Это любимый спорт, и работать в этой области мне очень нравится.

- Какой у вас тренерский стиль?

- Я думаю, у меня разный стиль. Каждая ситуация, каждый момент, каждый хоккеист – они все разные. Подходы тоже разные. Бывает так, что можно объяснить спокойно, а бывает, что нужно сделать голос громче и показать, что тренер недоволен игрой. Надо просто находить правильный подход.

- Вам комфортно работать в Нижнем Новгороде?

- Да, мне очень комфортно. Мне очень нравится здесь. Сначала не знал, чего ожидать, когда только приехал. Многого не знал, хотя много раз играл против «Торпедо». Я очень доволен. Когда я приехал и увидел город, понял, как здесь красиво. Перед чемпионатом мира Нижний Новгород преобразился.

- В городе должны начать строить ледовый дворец на 12 тысяч мест на Стрелке. Как вам играется в КРК «Нагорный»? И что думаете об идее строительства нового Дворца спорта рядом с футбольным стадионом?

- Я думаю, это здорово. Если смотреть на нашу арену сейчас, то можно сказать, что она не лучшего качества. Я думаю, у нас много болельщиков, которые ходят приезжать на игры, но места не хватает.

- Чего ждать нижегородцам от «Торпедо» в следующем сезоне 2019-2020?

- Надо стремиться взять Кубок Гагарина. Если задача – просто зайти в плей-офф – то зачем вообще туда идти? Есть шанс, и надо сделать все, чтобы выиграть этот Кубок. Мы будем стремиться к этому в следующем сезоне.