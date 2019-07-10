Проект «Любимая марка-2019»: ОАО «Дзержинский мясокомбинат»

Дзержинский мясокомбинат, основанный в 1935 году – современное предприятие с хорошо оснащенной производственной базой, полным технологическим циклом и высококвалифицированным персоналом.

Предприятие присутствует на рынке более 80 лет – что, несомненно, является показателем успешности, стабильности и доверия покупателей.

ОАО «Дзержинский мясокомбинат» реализует произведенную продукцию на территории Нижегородской области и города Москвы, являясь крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием Нижегородского региона.

Фото предоставлено ОАО «Дзержинский мясокомбинат»

Продукция торговой марки «Золото ДЭМКИ» всегда имела репутацию качественной, способной удовлетворить самые изысканные пожелания покупателя.

В результате независимых дегустаций потребители неоднократно отмечали отличный вкус колбас Дзержинского мясокомбината. При этом колбасные изделия торговой марки «Золото ДЭМКИ» отличаются стабильным качеством.

Ежедневно сотрудники предприятия осуществляют контроль всех производственных процессов - от входного контроля сырья до условий хранения готовой продукции. Предприятие оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием ведущих зарубежных компаний.

Каждый год несколько видов продукции предприятия становятся победителями Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». Весь ассортимент Дзержинского мясокомбината насчитывает более 200 видов продукции, ежедневно предприятие выпускает около 120 самых востребованных и популярных наименований.

Фото предоставлено ОАО «Дзержинский мясокомбинат»

ОАО «Дзержинский мясокомбинат» - победитель международного конкурса «Экологически чистая и безопасная продукция».

Условия работы с компанией «ДЭМКА», качество и ассортимент выпускаемой продукции соответствуют самым высоким мировым стандартам.

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