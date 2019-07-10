Проект «Любимая марка-2019»: ТМ «ВИТАН»

Девять причин освежиться крафтовым фукциональным натуральным лимонадом «Витан».

Причина № 1.

Это Нижегородский напиток, в котором соединились -западная рациональность и восточная мудрость. Рациональность - выполнен, как лимонад и сопровождает человека везде - дома, на работе, в фитнес - клубе, в транспорте. Мудрость - пьете и даже не задумываетесь, что в это время помогаете своему организму оставаться здоровым - антистресс, повышает работоспособность, иммунитет, жизненный тонус, очищает организм, замедляет процессы старении, снижают вероятность онкологических заболеваний.

Причина №2

С каждым глотком «Витана» вы получаете бесценные биофлавоноиды – мощные природные антиоксиданты, извлеченные из дикорастущих трав и растений: чабреца, мяты, мать-и-мачехи, рябины красной, зверобоя, кипрея (иван-чая), коры дуба.

Причина №3

«Витан» - оздоравливающий продукт. Содержащаяся в нем доза флавоноидов — в 6-8 раз меньше терапевтической. Это значит, что пить «Витан» можно в любых разумных пределах. Просто когда хочется пить.

Фото предоставлено ТМ «ВИТАН»

Причина №4

Профилактика всегда дешевле лечения. Вспомните, сколько вы тратите на лекарства в аптеке, когда у вас что-нибудь заболит.

«Витан» нужен организму круглый год. Осенью он повышает иммунитет, чтобы мы могли противостоять гриппу. Зимой, когда мало зелени, он «поставляет» организму ценные растительные вещества. Весной — это борьба с гиповитаминозом, летом — с вредным ультрафиолетовым излучением солнца.

Причина №5

Все напитки, кроме «Витан-Спорт», который на фруктозе, сделаны на сахаре, что исключает вредное воздействие на печень и почки, которым «славятся» модные сахарозаменители.

Сахар в разумных количествах безвреден и даже необходим для питания нашего мозга. В «Витане» его содержание – 7 – 8 г/100мл. Стандартные лимонады 11-16 г/100мл.

Наши новые разработки – «Витан – Бриз» - содержание сахара 2,4г/100мл, а «Витан – Аква» вообще без сахара и подсластителей – органическая минеральная вода.

Причина №6

Миф - что газированные напитки вредны. На самом деле, углекислый газ обеззараживает напиток, способствует более активному всасыванию полезных веществ в кишечник. «Это ерунда все, что нельзя пить газированную воду. Пейте сколько угодно» - так высказался Леонид Рошаль.

Фото предоставлено ТМ «ВИТАН»

Причина №7

Семейство «Витан» - это 5 видов сиропа и 8 среднегазированных напитков:

«Витан – 1»,«Витан-2», «Витан-3», «Витан-спорт», «Витан чай»,«Витан Элитный», «Витан -Аква» и «Витан – Бриз». Каждый может выбрать свой «Витан».

Причина №8

Напитки «Витан» оценили профессионалы на Международных выставках и конкурсах:

- 2 Кубка «Гран-При»;

- 23 Золотые медали и в т.ч. медаль им. Пауля Эрлиха «Здоровье - высшее благо»;

- 9 Серебряных медалей и в т.ч. им. И.И. Мечникова «За практический вклад в укрепление здоровья нации»;

- Золотые Лауреаты конкурса «100 лучших товаров России» 2003, 2007 и 2010 годов;

- Федеральный главный Знак общественного признания страны «Звезда качества России»;

- Лауреаты премии города Нижний Новгород.

Причина №9.

- окрошка, приготовленная на напитке «Витан – спорт», обладает приятным вкусом и ароматом полевых трав;

- пиво с добавлением сиропа «Витан» становится мягким и ароматным по вкусу;

- добавление сиропа в алкогольные напитки способствует приданию им мягкости и безпохмельности;

- коктейли, приготовленные с использованием сиропов «Витан», обладают вкусом и силой природы.

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