2019-06-27T11:21:02+03:00
Общество

Нижегородец взыскал с судебных приставов стоимость «Лексуса», пропавшего со штрафстоянки после ареста

Мужчина получит почти миллион рублей за машину и моральный ущерб [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото предоставлено героем публикацииФото предоставлено героем публикации
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Скандал, разразившийся прошлым летом между жителем Нижнего Новгорода Алексеем М. и судебными приставами, наконец-то разрешился. Почти год мужчина пытался взыскать с УФССП стоимость своего «Лексуса», который таинственным образом исчез со штрафстоянки после наложения ареста.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Напомним, в ноябре 2017 года у нижегородца арестовали «Лексус» из-за судебных разбирательств. По решению приставов машина была эвакуирована на одну из охраняемых штрафстоянок в Сормовском районе. После заключения мирового соглашения мужчина решил забрать автомобиль, однако его буквально ошарашили в местном отделении: «Мы не можем найти ваш автомобиль».

Стоянка,с которой пропал автомобиль Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стоянка,с которой пропал автомобильФото: Роман ИГНАТЬЕВ

К слову, стоимость «Лексуса» оценивается в 958 тысяч рублей. Спустя несколько дней после того, как Алексей вместе с приставами объехал все стоянки и не нашел свой автомобиль, было решено идти в суд.

Процесс продлился до конца июня 2019 года. 24 числа Арбитражный суд постановил: «Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов, г. Москва, за счет казны Российской Федерации в пользу Алексея М. убытки, - говорится в официальном документе, имеющемся в распоряжении «Комсомолки».

Теперь нижегородцу должны выплатить почти 958 тысяч рублей за автомобиль, пять тысяч рублей расходов на оценку имущества, а также почти 20 тысяч рублей расходов по госпошлине. Итого почти 983 тысячи.

Решение суда в законную силу пока еще не вступило. В пресс-службе УФССП по Нижегородской области пока не ответили, будут ли они оспаривать данное решение.

- 24 июня 2019 года по данному делу было вынесено решение Арбитражного суда Нижегородской области, которое еще не вступило в законную силу. В связи с этим, на текущий момент УФССП России по Нижегородской области не может прокомментировать данную ситуацию, - говорится в ответе на запрос «Комсомолки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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