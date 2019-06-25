2019-06-25T19:34:13+03:00
Происшествия

Пьяный полицейский, сбивший пенсионерку в день рождения сына, попытался свалить вину на отца

Появились новые подробности громкого ДТП в Арзамасе
Василий КРОТОВВалерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пьяный полицейский, сбивший пенсионерку в день рождения сына, попытался свалить вину на отца.Пьяный полицейский, сбивший пенсионерку в день рождения сына, попытался свалить вину на отца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Страшная авария в Арзамасе с участием пьяного полицейского обрастает все новыми шокирующими подробностями.

Напомним, вечером 22 июня прямо на пешеходном переходе около автобусной остановки неизвестный водитель автомобиля Nissan сбил 64-летнюю пенсионерку. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Как вскоре выяснилось, за рулем автомобиля находился 29-летний полицейский. Причем ехал он вместе с друзьями после застолья по случаю рождения второго сына.

- У него как раз в этот день жена сынишку родила. А тут такая трагедия, - переживали знакомые горе-полицейского в социальных сетях.

Впрочем, от этого негодование местных жителей меньше не становилось. Масла в огонь подливал тот факт, что сразу после аварии полицейский сбежал с места происшествия. Лишь спустя несколько часов виновника удалось задержать. Однако и на этом дело не закончилось.

- Где-то около полудня мне позвонила жена и сказала, что у нас родился сын, - рассказывал Анатолий Красков (имя героя изменено – прим. Ред.) приехавшим сотрудникам полиции. – Я, конечно, страшно обрадовался! Вскоре ко мне приехали друзья – посидели с ними, выпили. Ну, а потом решили ехать в Арзамас к жене. Ни я, ни друзья за руль садиться не стали – мы же были выпившие. Поэтому за руль сел отец. Только мы проехали Кирилловку, как вдруг почувствовали удар в левый бок автомобиля. Мы, конечно, тут же выскочили. Смотрим, а на дороге женщина лежит. Она уже не дышала. Когда мы подбежали обратно к машине, сидевший за рулем отец уже куда-то делся.

Эту странную версию впоследствии подтвердил и отец Анатолия Краскова, и его друзья. Вот только были тут странные нестыковки, вызывавшие подозрение у сотрудников полиции.

- Все они давали крайне противоречивые показания по поводу места и времени происшествия, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Да и то, как он передал управление отцу, они рассказывали крайне путанно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в момент аварии за рулем находился сам 29-летний мужчина.

К слову, в органах оперативно отреагировали на эту историю. В настоящее время полицейский, совершивший наезд на пенсионерку, уже уволен со службы.

- По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Люся и двое парней лежали на газоне, а Мурат спокойно общался с полицией": Очевидцы об отравлениях на Чистых прудах
Алена Багаева вместе с мужем стали свидетелями того, как подозреваемый в грабежах Мурат Сабанов накачивал своих жертв транквилизаторами [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
17-летний Дима Захаров пропал в Нижнем Новгороде
Ярмарки вакансий будут работать в Нижегородской области до 11 июля
В Кстове состоялось торжественное закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1»
Минсоцполитики Нижегородской области купит 14 квартир для детей-сирот
ГЖИ оштрафовала регоператоров за плохое содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора
Нижегородские выпускники получили золотые медали
Нижегородцы завоевали три золота, серебро и бронзу на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту
Названы кандидаты от ЛДПР на довыборы в ЗСНО и думу Нижнего Новгорода
«Справедливая Россия» выдвинула Владимира Пияшова на довыборы в ЗСНО
Нижегородские врачи исправили тяжелую деформацию стоп у 26-летней девушки
14 улиц Нижнего Новгорода будут отремонтированы до конца июня
Пропавший под Балахной 67-летний Михаил Бармин найден живым
496 золотых медалистов будут награждены в нижегородском кремле 25 июня
Нижегородцы смогут наблюдать за капремонтом исторического здания на Пискунова в режиме online
В ожидании 10 миллионов нижегородка перевела мошенникам 469 тысяч рублей
Знакомый в потасовке до смерти забил жителя Пильнинского района
Пенсионерка перевела телефонным мошенникам 822 тысячи рублей
Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах более 215 миллионов рублей
Здание кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина выставили на продажу за 300 миллионов рублей
Пенсионер из Сарова зарезал своего сына во время драки
Мужчина выманил у бабушки 15 тысяч рублей на привоз пятерых детей из Донбасса
Нижегородские спортсмены завоевали восемь медалей на II Европейских играх в Минске
Пенсионерка погибла под колесами маршрутки в Павлове
Три улья с пчелами и дымарь украли у жителя Вадского района
Экосубботник прошел на Волжской набережной в Нижнем Новгороде
«Шел с озера и пропал»: 67-летнего Михаила Бармина разыскивают в Балахне
24-летний нижегородец похитил из ресторана 4 ящика помидоров на их же тележке
Международное ретро-ралли «Пекин-Париж» прибудет в Нижний Новгород 24 июня