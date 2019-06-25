Пьяный полицейский, сбивший пенсионерку в день рождения сына, попытался свалить вину на отца

Страшная авария в Арзамасе с участием пьяного полицейского обрастает все новыми шокирующими подробностями.

Напомним, вечером 22 июня прямо на пешеходном переходе около автобусной остановки неизвестный водитель автомобиля Nissan сбил 64-летнюю пенсионерку. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Как вскоре выяснилось, за рулем автомобиля находился 29-летний полицейский. Причем ехал он вместе с друзьями после застолья по случаю рождения второго сына.

- У него как раз в этот день жена сынишку родила. А тут такая трагедия, - переживали знакомые горе-полицейского в социальных сетях.

Впрочем, от этого негодование местных жителей меньше не становилось. Масла в огонь подливал тот факт, что сразу после аварии полицейский сбежал с места происшествия. Лишь спустя несколько часов виновника удалось задержать. Однако и на этом дело не закончилось.

- Где-то около полудня мне позвонила жена и сказала, что у нас родился сын, - рассказывал Анатолий Красков (имя героя изменено – прим. Ред.) приехавшим сотрудникам полиции. – Я, конечно, страшно обрадовался! Вскоре ко мне приехали друзья – посидели с ними, выпили. Ну, а потом решили ехать в Арзамас к жене. Ни я, ни друзья за руль садиться не стали – мы же были выпившие. Поэтому за руль сел отец. Только мы проехали Кирилловку, как вдруг почувствовали удар в левый бок автомобиля. Мы, конечно, тут же выскочили. Смотрим, а на дороге женщина лежит. Она уже не дышала. Когда мы подбежали обратно к машине, сидевший за рулем отец уже куда-то делся.

Эту странную версию впоследствии подтвердил и отец Анатолия Краскова, и его друзья. Вот только были тут странные нестыковки, вызывавшие подозрение у сотрудников полиции.

- Все они давали крайне противоречивые показания по поводу места и времени происшествия, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Да и то, как он передал управление отцу, они рассказывали крайне путанно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в момент аварии за рулем находился сам 29-летний мужчина.

К слову, в органах оперативно отреагировали на эту историю. В настоящее время полицейский, совершивший наезд на пенсионерку, уже уволен со службы.

- По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.