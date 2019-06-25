«В тот день у него родился сын»: В Арзамасе пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Вечером 22 июня 2019 года в Арзамасе на пешеходном переходе погибла 64-летняя женщина. Ее сбил «Ниссан», за рулем которого сидел неизвестный мужчина, скрывшийся с места ДТП.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, трагедия случилась в 17:30 около дома №121 на улице Ленина. Спустя несколько часов виновника удалось задержать. Им оказался местный полицейский. В момент происшествия он ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по региону, из органов внутренних дел мужчину уже уволили. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения» уголовного кодекса России.

Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Тем временем нижегородцы бурно обсуждают это ДТП в социальных сетях. Пока одни просят для задержанного максимальное наказание, другие рассказывают шокирующие подробности. Оказалось, в тот день, когда мужчина сбил пенсионерку, у него родился сын. Во время ДТП он ехал отмечать это счастливое событие.

- У него жена в этот день родила. Трагедия для всех, - объяснила Ирина С.

- Она второго родила... а он с друзьями отмечал, - добавил Сергей Р.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося будет выяснять следственный комитет.