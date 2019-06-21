Механический цех № 50 Арзамасского приборостроительного завода отмечает 20-летие

В июне 20 лет исполнилось механическому цеху № 50 АО «АПЗ». Его прошлое и настоящее насыщено событиями, достижениями и даже рекордами.

Фото Елены Галкиной.

Цех № 50 можно назвать «наследником» нескольких подразделений Арзамасского приборостроительного завода – оборудованием, участками и изделиями он связан с восьмью цехами.

Владимир Удалов, заместитель начальника цеха, рассказывает:

– 50-й был организован в 1999 году в связи с ростом объемов производства на месте бывшего цеха № 33. Сформировали его тогда из участков станков с ЧПУ цеха № 62, шлифовального и механического участков цеха № 53. В последующие годы в 50-й вливались участки и части нескольких заводских цехов (№ 30, 68, 76), № 45 и № 52 целиком. Передавались сюда изделия и из цехов № 53 и 56, операции механической обработки из цеха №16. Каждое присоединение и рост производственных площадей сопровождались расширением номенклатуры. Сначала цех занимался изготовлением медицинских наконечников для стоматологических клиник, деталей для изделий «Ограничитель нагрузки крана» (ОНК) и для спецтехники. Потом подразделение освоило производство корпуса для массового изделия «СВК». Сейчас здесь производят детали и для «гражданки», и для спецпродукции.

Фото Елены Галкиной.

За годы существования подразделения введены в эксплуатацию площади доводочного участка с микроклиматом, построены участок шлифовки, участок водной промывки, внедрена в производство контрольно-измерительная машина КИМ-750, проведены работы по улучшению качества условий труда.

Если в самом начале работы в цехе было освоено порядка 600 техпроцессов, то сейчас этот показатель составляет более 6000. Объем номенклатуры деталей увеличился практически в 10 раз, а объем производства вырос в 2,5 раза. Сейчас в цехе 220 единиц оборудования, из которых 56 – станки с ЧПУ (на них изготавливается 70 % всей продукции). В подразделении в настоящее время работают 182 человека.

Андрей Черницын, заместитель начальника цеха №50, вспоминает:

– Рост объемов производства происходил на моих глазах. Я начинал работу в техбюро цеха в 2005 году. Работы тогда было довольно много, а состав ИТР – 4-5 человек. С передачей нам новых изделий, в техбюро редко кто переходил, и приходилось справляться имеющимися силами. Было тяжело: многие техпроцессы не были откорректированы, их «с колес» приходилось адаптировать на имеющееся в цехе оборудование по мере постановки деталей в план производства, сразу происходило освоение самих деталей. Сейчас состав ИТР укомплектован, работает стабильно, планово, по графикам.

За последние несколько лет в цехе сделали ремонт и масштабную реконструкцию с учетом требований безопасности, охраны труда и эргономики.

Подразделение активно участвует в программах развития бережливого производства и внедрении его инструментов, в ежеквартальных мероприятиях по повышению качества. Является победителем в заводском смотре-конкурсе по охране труда, лидером по количеству реализованных заявок по проведению улучшений. Традиционно отличается в спортивных и профессиональных состязаниях завода.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ольга Котова, начальник планово-распределительного бюро:

– Работаю в цехе с начала его существования. У Олега Юрьевича Мякишева, который тогда возглавлял его, была мечта – создать молодежный цех. Так и случилось, коллектив сформировался сразу дружный. Многие из нас, тогда принятых, до сих пор и работают здесь. С каждым годом цех становится все красивее и светлее.

Игорь Самойлов, слесарь МСР:

– Я 20 лет в 50-м. Горжусь своим подразделением. Начальник – чудо, коллектив – отличный, работа есть. А что еще нужно? Цеху пожелаю процветания. Чтобы было так, как сейчас, но немножечко лучше!

Геннадий Миронов, шлифовщик:

– Пока мой стаж в 50-м всего три года. Но я отсюда ни ногой. Потому что все нравится: коллектив, зарплата, сама работа. К тому же здесь чисто, светло, порядок. Цеху пожелаю побольше новых станков. И пусть работы будет много, мы ее не боимся!