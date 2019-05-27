Комары терроризируют жителей Нижегородской области

В социальной сети появились фотографии, которые больше напоминают кадры из фильма ужасов – машины, полностью облепленные комарами, дома, которые еле-еле видно из-за полчищ кровососущих. И все это не где-нибудь в далеких и теплых странах, а нашей родной Нижегородской области.

Комары атаковали дамбу в Нижегородской областиФото: СОЦСЕТИ

Комары облюбовали дамбу возле Заволжья, и теперь кружат в окрестностях, садясь на все, что видят. Смотреть на это жутко, а уж прорываться сквозь черные жужжащие облака совсем неприятно.

- На Нижегородской дамбе между Городцом и Заволжьем ужасные тучи каких-то комаров без носиков. Проехать невозможно, все стекло у машины становится грязным и ничего не видно. Тучи страшные. Кто-нибудь знает откуда эти комары? Из-за этих тучь сильный запах тухлятины, - пишут очевидцы в социальной сети.

Комары атаковали дамбу в Нижегородской области. Фото: группа "Кстати"

Однако экологи бить тревогу пока не собираются.

- Ничего удивительного в этом нет, - уверен руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. – Просто комары выбрали это место, и все они разом появились на свет. Давайте посмотрим на это с положительной стороны, чем больше комаров, тем больше еды у птиц, тем больше птенцов они смогут выкормить. Неделю назад прилетели стрижи, так что им будет чем откормиться. И чем больше будет птиц, тем больше ни съедят червяков и разных вредителей, которые уничтожают урожай.

По словам Асхата Каюмов, полчища комаров должны исчезнуть уже через несколько дней.