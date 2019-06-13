2019-06-13T13:46:41+03:00
Происшествия

Мальчик попал в реанимацию после змеиного укуса в Нижегородской области

В больницу 12-летнего пострадавшего доставили на скорой помощи
Анастасия НАЗАРОВА
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Самые опасные змеи Нижегородской области - гадюки - уже вышли на охоту.Самые опасные змеи Нижегородской области - гадюки - уже вышли на охоту.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Змея укусила 12-летнего мальчика в голень. Это произошло в Выксе 6 июня. В региональном министерстве здравоохранения «Комсомольской правде» рассказали, что ребенка доставили на скорой помощи в областную детскую клиническую больницу, где он пять дней находился под наблюдением в реанимации.

Сейчас мальчик переведен в педиатрическое отделение и уже готовится к выписке.

Ранее «Комсомолка» рассказывала про единственную опасную змею в нижегородских краях - гадюку, от укуса которой в конце мая пострадал один человек. Многие путают гадюку с безобидным ужом, однако нужно помнить: у гадюки на спине есть зигзагообразный рисунок, контрастный общему окрасу. Цвет может варьироваться от серого до черного, но желтых пятен, как ужу, у нее нет. Что же делать, если гадюка все-таки укусила? В первую очередь, не паниковать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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