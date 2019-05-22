Ах ты, гадюка: В Нижегородской области от укуса змеи пострадал один человек

Самые опасные змеи Нижегородской области – гадюки, уже вышли на охоту. И с начала сезона уже зафиксирован один укус ядовитой змеи.

Гадюка – единственная опасная змея в наших краях, но встречается она достаточно часто, поэтому нужно знать ее отличительные черты. Больше всего она похожа на ужа.

Уж обыкновенный. Фото: simple-fauna

Но у безобидного пресмыкающегося есть желтые «ушки» с обеих сторон головы, которые заметно выделяются на черном теле змеи. К тому же у гадюки на спине есть зигзагообразный рисунок, контрастный общему окрасу. При этом цвет может варьировать от серого до черного. Но желтых пятен, как у ужа, у гадюки нет.

Еще одна змея, обитающая в Нижегородской области – медянка обыкновенная. Как правило, она серого или медного цвета с двурядным точечным узором на спине.

Медянка обыкновенная. Фото: wikipedia

Где можно встретить гадюку

Чаще всего гадюки обитают на заваленных участках: ниши под валунами, завалы веток, коры, низины, поросшие травой и скрытые кронами деревьев. Именно поэтому не стоит устраивать подобные свалки на своих дачах и огородах. Необходимо регулярно собирать ветки и любой другой мусор, а также постоянно косить траву. Также с территории следует унести крупные валуны и выкорчевать старые пни, убрать бревна и заросли кустарника.

Если же вы гуляете в лесу, то необходимо внимательно смотреть под ноги и передвигаться не таясь. Если же перед вами вдруг оказалась гадюка, то постарайтесь не делать резких движений и потихоньку отойти в сторону, освободив путь змее.

Что делать, если вас укусила гадюка. Фото: regreenlab

Если укусила гадюка

Если же гадюка вас все-таки укусила, не стоит паниковать.

- Промойте ранку чистой водой и, по возможности, обеззаразьте ее. Укус змеи опасен не только своим ядом, но и возможностью воспаления из-за попадания грязи.

- Постарайтесь обездвижить укушенную конечность. Лучше всего сделать это с помощью шины.

- Как можно больше пейте воды. Это нужно для скорейшего выведения яда из организма.

- И обязательно обратитесь в ближайший травмпункт или больницу. Если вы не знаете, куда бежать, позвоните по телефону 112, и вам подскажут, что делать и как добраться до врачей. Сделать это нужно в кратчайшие сроки. Особенно змеиный яд опасен для маловесных людей и детей.