2019-06-18T13:20:23+03:00
Общество

Появились подробности гибели 13-летнего подростка в Нижегородской области

Мальчик хотел проскочить перед автобусом
Юлия ДАНЧЕНКО
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Подросток хотел проскочить перед автобусом. Фото: vr-vyksa.ruПодросток хотел проскочить перед автобусом. Фото: vr-vyksa.ru
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Появились подробности трагедии, которая произошла в понедельник, 17 июня, в Выксе. Вечером, около 18.00 под колесами автобуса погиб 13-летний подросток. Как рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в ГИДББ по Нижегородской области, мальчик катался на самокате вместе с одноклассниками. Втроем они подъехали к пешеходному переходу, который регулируется светофором. По словам очевидцев, один из подростков решил проскочить перед автобусом на красный свет. Двое других остановились.

- По словам очевидцев, в это время на дороге стоял грузовой автомобиль, у которого был включен левый поворотник. Возможно, из-за этого автомобиля водитель автобуса не увидел мальчика, несущегося на самокате ему под колеса, - рассказали в пресс-службе ГИДББ по Нижегородской области.

Погибший подросток был старшим ребенком, в многодетной семье есть еще две девочки.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет проводиться проверка и выясняться все обстоятельства трагедии. К сожалению, на магазинах, которые находятся рядом, нет видеокамер, поэтому помочь в расследовании могут видеорегистраторы автомобилей, которые проезжали мимо в момент трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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