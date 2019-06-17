2019-06-17T21:01:49+03:00
Происшествия

Водитель маршрутки насмерть сбил 13-летнего подростка около пешеходного перехода в Выксе

На месте трагедии работают правоохранительные органы [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: vr-vyksa.ruФото: vr-vyksa.ru
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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Выксе сегодня вечером. Около 18:00 на перекрестке улиц Красных зорь и Островского под колесами автобуса погиб ребенок.

13-летний школьник внезапно оказался на проезжей части. По словам очевидцев, он был на самокате. От полученных ранений мальчик скончался на месте аварии.

- Я мимо проезжала и видела умершего мальчика. Женщина молодая плакала. И вокруг столько зевак собралось. Мамы стояли с маленькими детьми и дети всё это видели. Мальчика жалко, пожить то толком не успел, - рассказала подробности местная жительница Ирина Иванова.

- Самое страшное, что может в жизни случится, и для водителя, и для родителей мальчика. Картина была не для слабонервных. Царство небесное ребенку, - добавила Наталья Григорьева.

Фото: выкса.рф

Фото: выкса.рф

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, за рулем маршрутного такси сидел мужчина 1955 года рождения с водительским стажем более 45 лет. Трагедия случилась около пешеходного перехода.

Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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