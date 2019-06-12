2019-06-12T16:27:31+03:00
Общество

Тина Канделаки покрасила старинный дом в центре Нижнего Новгорода

Ведущая одобрила выбранный цвет и отметила, что мятный сейчас в моде
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Тина Канделаки покрасила старинный дом в центре Нижнего НовгородаТина Канделаки покрасила старинный дом в центре Нижнего НовгородаФото: СОЦСЕТИ
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Знаменитая телеведущая Тина Канделаки приняла участие в фестивале «Том Сойер фест» в Нижнем Новгороде. Звезда покрасила часть реставрируемого дома в центре столицы Приволжья, а компанию в этом ей составил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила нижегородская градозащитница Анна Давыдова.

- Вот и добрались губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин и Тина Канделаки до того дома, с которого был наличник на Петербургском международном экономическом форуме. И! Опять покрасили теперь уже сам дом на фестивале «Том Сойер Фест Нижний Новгород» в День России! Тина сказала, что мятный - это сейчас очень модный цвет! Не зря в таких спорах его выбирали. И все, кто хочет позлословить - проходите мимо! Тина - интереснейшая собеседница и в теме сохранения наследия! Она понимает его ценность и стала нам союзником, - поделилась Анна Давыдова.

Напомним, дом, который реставрируется сейчас в рамках фестиваля «Том Сойер фест» в Нижнем Новгороде, находится по адресу Новая, 22а и является объектом культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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