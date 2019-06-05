Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного ОКН

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-05T16:17:16+03:00

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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского объекта культурного наследия. Как сообщает пресс-служба облправительства, это произошло на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Так, на стенде региона известные гости каждый день будут привлекаться к окраске резного наличника с одного из реконструируемых в рамках фестиваля «Том Сойер Фест - Нижний Новгород». Речь идет об объекте культурного наследия в районе церкви Трех Святителей. По окончании форума наличник вернется обратно в приволжскую столицу.

- У нас достаточно объектов, которые нужно сохранять, реставрировать. Уже удалось добиться выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию 73 исторических зданий. Это важный шаг в подготовке к 800-летию. Нам есть чем гордиться и над чем работать, - заявил Глеб Никитин.

Также на форуме будут распространяться памятные сувениры в виде фасада дома, подлежащего реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU