2019-05-07T11:41:28+03:00
Общество

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» весенний бэби-бум

В майские праздники здесь родилось сразу семь детенышей
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
В нижегородском зоопарке «Лимпопо» весенний бэби-бум. Фото: зоопарк "Лимпопо"В нижегородском зоопарке «Лимпопо» весенний бэби-бум. Фото: зоопарк "Лимпопо"
Изменить размер текста:

Майские праздники для зоопарка «Лимпопо» выдались особенно жаркими. Буквально один за другим на свет появились сразу семь детенышей. И сегодня пополнение в семействе празднуют северные олени, альпачи, лемуры вари, дикобразы и носухи.

«Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе зоопарка рассказали, что первым родился малыш северного оленя. Олененок появился на свет перед майскими праздниками. Все свое время он проводит возле мамы, которая не отходит от него ни на шаг.

Позавчера рождение малышей праздновали альпачи и дикобразы.

- Альпачонок уже старается скакать и бегать, но для нас главное, чтобы он хорошо кушал, и чтобы его мама чувствовала себя хорошо, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь зоопарка Анна Белякова.

Дикобразы тоже удивили сотрудников зоопарка. У них появилось сразу два малыша. Причем, один из них белого цвета.

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» весенний бэби-бум. Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» весенний бэби-бум. Фото: зоопарк "Лимпопо"

Есть и очень тревожные мамы, которые прячут своих детенышей от посторонних глаз. Так поступила мама лемуров. Двух своих малышей она перенесла в самый дальний угол и никуда их не выпускает. Однако посетители зоопарка, если присмотрятся, смогут увидеть, как она их чешет и кормит.

Не хочет показывать своих детей и носуха. Она так сильно переживала, что сотрудники зоопарка решили переселить ее вместе с малышами в отдельный вольер.

- Это обычная практика, - успокоила Анна Белякова. – Когда по ее поведению станет понятно, что она успокоилась, маму с детенышами вернут в прежний вольер.

Возможно, в скором времени детеныши появятся и у других животных. Но это пока секрет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
Новости 24
Народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится в Нижнем Новгороде
Участники ВИА «Синяя птица» поздравили нижегородских ветеранов с Днем Победы
Глеб Никитин: «На День Победы нижегородцы увидят уникальное авиашоу»
Прокуратура нашла нарушения в организации питания в двух детсадах Чкаловского района
Оркестр МВД по Нижегородской области сыграет песни военных лет
Уникальные открытки можно будет отправить 9 мая с площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде
Памятник митрополиту Николаю откроют в столице Приволжья
Акция «Красная гвоздика» стартовала в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде погорельцы попросили чиновников переселить их в другой дом
В Нижегородской области удалось спасти 3,5 тысячи экземпляров жизнеспособной рыбы
Признаков насильственной смерти у 15-летней Нади Ежовой не обнаружено
Режим работы светофоров изменили на Казанском шоссе
В Нижнем Новгороде поймали подозреваемого в убийстве 64-летнего Вячеслава Чалова
Более 190 лифтов планируется заменить в Нижегородской области в 2019 году
Самый крупный в регионе молочный комплекс построят в Лысковском районе
Молодая нижегородка организовала подпольное казино у Московского вокзала
Бензин и дизельное топливо будут производить в Дзержинске
С 8 мая будут запущены прямые электрички из Нижнего Новгорода до Шахуньи