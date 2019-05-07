Майские праздники для зоопарка «Лимпопо» выдались особенно жаркими. Буквально один за другим на свет появились сразу семь детенышей. И сегодня пополнение в семействе празднуют северные олени, альпачи, лемуры вари, дикобразы и носухи.

«Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе зоопарка рассказали, что первым родился малыш северного оленя. Олененок появился на свет перед майскими праздниками. Все свое время он проводит возле мамы, которая не отходит от него ни на шаг.

Позавчера рождение малышей праздновали альпачи и дикобразы.

- Альпачонок уже старается скакать и бегать, но для нас главное, чтобы он хорошо кушал, и чтобы его мама чувствовала себя хорошо, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь зоопарка Анна Белякова.

Дикобразы тоже удивили сотрудников зоопарка. У них появилось сразу два малыша. Причем, один из них белого цвета.

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» весенний бэби-бум. Фото: зоопарк "Лимпопо"

Есть и очень тревожные мамы, которые прячут своих детенышей от посторонних глаз. Так поступила мама лемуров. Двух своих малышей она перенесла в самый дальний угол и никуда их не выпускает. Однако посетители зоопарка, если присмотрятся, смогут увидеть, как она их чешет и кормит.

Не хочет показывать своих детей и носуха. Она так сильно переживала, что сотрудники зоопарка решили переселить ее вместе с малышами в отдельный вольер.

- Это обычная практика, - успокоила Анна Белякова. – Когда по ее поведению станет понятно, что она успокоилась, маму с детенышами вернут в прежний вольер.

Возможно, в скором времени детеныши появятся и у других животных. Но это пока секрет.