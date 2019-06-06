За издевательства над парнем девушки могут сесть в тюрьму на три года

В последний весенний день, 31 мая, 16-летняя девушка Анна В. из Сарова Нижегородской области решила отомстить парню, с которым встречалась всего одну неделю. Ее оскорбило, что Александр не отвечал ей в социальной сети настолько быстро, как ей хотелось. После чего вместе с подругами она принялась избивать его, душить и унижать, заставляя сначала просить прощения, стоя на коленях, а потом и вовсе начала раздевать парня, чтобы посмотреть, насколько сильные удары она сумела нанести, хлестая его проводом от телефона. Все издевательства одна из подруг снимала на видео, которое позже Анна разослала всем друзьям и знакомым, а потом выложила в городском паблике.

Узнав об избиении и оскорблении сына, мама Александра обратилась в полицию.

- В межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО Саров Нижегородской области 31 мая 2019 года с заявлением о причинении телесных повреждений ее несовершеннолетнему сыну обратилась гражданка, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе МВД России по Нижегородской области. - По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Истязание». Проводится расследование.

Согласно уголовному кодексу за подобное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.