Прокуратура против ГИБДД: Нижегородец добился отмены незаконного решения инспектора

Попадая в аварию, водители не всегда согласны с решением, которое выносит инспектор ГИБДД, но многие молча соглашаются. Нижегородец Владимир Федотов, который неожиданно для себя из потерпевшего превратился в обвиняемого, решил добиться справедливости. И ему это удалось. Прокуратура Нижегородской области отменила постановление об административном правонарушении в отношении Владимира Федотова. Теперь он не считается виновным. Дело возвращено на повторное рассмотрение. Правда, есть в этой бочке меда и своя ложка дегтя. Повторное рассмотрение будет проводить тот же инспектор ГИБДД, кто ранее признал Владимира Федотова виновным.

- Сотрудник полиции, чье решение в отношении Федотова уже признано незаконным прокуратурой, будет снова рассматривать его дело и по факту решать его судьбу. Нам, как правозащитникам, это кажется как минимум странным, - сказал руководитель НРОО «Центр помощи автомобилистам» Сергей Кузин, который помогал Владимиру Федотову. - Мы считаем, что инспектор ГИБДД, вынесший незаконное решение в отношении водителя, должен быть отстранен от рассмотрения не только этого, но и других дел, поскольку его некомпетентность доказана прокуратурой. Любой сотрудник полиции обязан нести личную ответственность за свой непрофессионализм или коррумпированность. Только обязательная личная ответственность каждого сотрудника полиции за свои действия и решения может быть залогом снижения уровня полицейского произвола в стране.

Напомним, Владимир Федотов, управляя «Ладой» ехал по улице Ильинской в Нижнем Новгороде по прямой и никуда не собирался сворачивать. Как неожиданно в водительскую дверь его машины влетел Toyota Land Cruiser, который решил свернуть во дворы с трамвайных путей.

- Касание началось с крыла, сам удар пришелся в водительскую дверь, но поскольку во время ДТП машина двигалась, после удара всю машину проскребло. В результате повреждены два диска, две двери, в водительской вмятина с разрывом металла, задний бампер, возможно, есть и скрытые повреждения – пока с места аварии я доехал до ГИБДД, у меня машина закипела, - рассказал «Комсомолке» Владимир Федотов. - Машина в защитном покрытии, в титане. Титан под замену.

После аварии водитель Toyota вызвал аварийного комиссара. Как выяснилось позже, он неправильно составил схему ДТП - она была сделана в пользу водителя Toyota. А инспектор ГИБДД, несмотря на показания свидетелей и видео, снятым видеорегистратором, подтверждающим вину водителя Toyota Land Cruiser, в своем решении признал виновным водителя «Лады».

- Центр помощи автомобилистам обязуется довести дело Владимира Федотова до конца: отстоять его невиновность и добиться того, чтобы нижегородец получил все полагающиеся ему выплаты от страховой компании и виновника ДТП, - заявил Сергей Кузин.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Если вы не согласны с решением инспектора ГИБДД, то действовать нужно очень быстро. Центр помощи автомобилистов предупреждает, что обжаловать постановление можно лишь в течение 10 календарных дней. При этом выходные и праздники не увеличивают данный срок.

- Если срок будет пропущен, восстановить его будет практически невозможно, и незаконное решение вступит в силу, - обратил внимание Сергей Кузин. - Всем автомобилистам стоит быть очень внимательными в этом вопросе.