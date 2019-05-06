«Из пострадавшего превратился в обвиняемого»: Водитель внедорожника разбил «Ладу» и оказался прав

Странная история приключилась с нижегородцем Владимиром Федотовым – из пострадавшего в мгновение ока он превратился в обвиняемого. И теперь вместо того, чтобы рассчитывать на возмещение ущерба, он должен выплатить кругленькую сумму.

Странная история

В понедельник, 8 апреля, Владимир Федотов ехал на своей «Ладе» по улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Как обычно, полоса возле тротуара была занята припаркованными автомобилями, и Владимир двигался по средней полосе, никуда не сворачивая. В это же время по трамвайным путям ехала Toyota Land Cruiser. В один прекрасный момент, водитель внедорожника решил повернуть направо во двор. Не убедившись в безопасности маневра, он повернул с трамвайных путей, и угодил прямо в водительскую дверь «Лады».

- Касание началось с крыла, сам удар пришелся в водительскую дверь, но поскольку во время ДТП машина двигалась, после удара всю машину проскребло. В результате повреждены два диска, две двери, в водительской вмятина с разрывом металла, задний бампер, возможно, есть и скрытые повреждения – пока с места аварии я доехал до ГИБДД, у меня машина закипела, - рассказал «Комсомолке» Владимир Федотов. - Машина в защитном покрытии, в титане. Титан под замену.

Повреждения "Лады" после ДТПФото: Предоставлено героем публикации

Пока Владимир звонил в ГИБДД, водитель внедорожника вызвал аварийного комиссара. Да и сотрудник ГИБДД, по словам Владимира, настаивал на вызове комиссара, так как, по его словам, если жертв нет, то инспектор не выезжает на место ДТП.

- Аварийный комиссар нарисовал схему, но не указал направление движения автомобилей, - вспоминает Владимир Федотов. – Когда я его спросил об этом, он сказал, что схема нарисована правильно, а направление движение видно по расположению нарисованных автомобилей.

Второй участник ДТП Toyota Land CruiserФото: Предоставлено героем публикации

Владимир согласился с аварийным комиссаром и подписал схему ДТП. После чего со схемой стал знакомиться второй участник аварии. Вместе с аварийным комиссаром он начал править схему. Однако правки Владимиру не показали.

Дальше стали происходить совсем уж странные вещи.

Был пострадавшим, стал виновником

Несмотря на объяснительные обоих водителей, где они говорят, что водитель Toyota поворачивал с трамвайных путей и не пропустил «Ладу», несмотря на свидетельские показания пассажира Toyota, который так же утверждает, что водитель внедорожника нарушил ПДД, и несмотря на запись видеорегистратора, где все нарушение видно невооруженным глазом, инспектор ГИБДД признал водителя «Лады» виновным.

Место ДТПФото: Предоставлено героем публикации

- Не выбрал безопасную скорость движения, не учел боков необходимый боковой интервал между автомобильными средствами, - написано в постановлении.

По мнению инспектора, Владимир Федотов нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, после чего выписал ему штраф в размере 1500 рублей. В результате пострадавший превратился в виновника ДТП и теперь должен оплатить ремонт своей машины и Toyota Land Cruiser, который обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

- Я был в шоке от такого решения, - признался Владимир Федотов. – И сразу сказал, что не согласен с постановлением. И тут инспектор стал на меня давить: «Не хочешь подписывать, я приглашаю двух понятых. У тебя пять минут, и я уезжаю».

Однако Владимир Федотов на провокации не поддался и написал, что не согласен с постановлением, вынесенным инспектором ГИБДД. После чего он обратился в Центр помощи автомобилистов.

Сговор или нет?

Юристы Центра выяснили, что схема, которую составил аварийный комиссар, неправильная. На ней не указаны размеры проезжей части, расстояния между автомобилями и другие важные показатели. Также не показано, что внедорожник поворачивал направо, не соблюдены пропорции расстояний между автомобилями.

- Аварийный комиссар является не помощником для водителей, который обязан профессионально и правильно оформлять документы, а человеком по вызову, рисующим такие схемы ДТП, которые выгодны тем, кто ему платит, - считает руководитель НРОО ЗПП «Центр помощи автомобилистам» Сергей Кузин.

Схема ДТП, которую составил аварийный комиссарФото: Предоставлено героем публикации

По словам Сергея Кузина, решение инспектора ДПС, признавшего Владимира Федотова виновным в данном ДТП, нельзя объяснить ничем, кроме коррупционной заинтересованности сотрудника полиции. И схема ДТП, и фотографии с места аварии, и запись видеорегистратора иномарки свидетельствуют о том, что требования ПДД нарушил водитель автомобиля Toyota Land Cruiser.

- Я уверен, что таким инспекторам, руководствующимся принципом «кто богаче, тот и прав», не место в рядах полиции, - настаивает Сергей Кузин. - И этот вопрос Центр помощи автомобилистам обязательно поставит перед руководством УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Кроме того, Центр помощи автомобилистам уже подал жалобу на постановление об административном правонарушении, вынесенное в отношении Владимира Федотова. Также Центр намерен добиться увольнения инспектора ДПС, который вынес постановление.