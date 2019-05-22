«Будто снегом засыпало»: сильнейший град обрушился на Нижегородскую область

Сильнейший ливень с градом обрушился на Нижегородскую область – в частности, пострадали города Павлово и Ворсма. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Вот это ливануло! У нас в подъезде потоп, тонем, - пишет Софья Краснова.

- Вот так град! – выложила фотографии ледяных шариков Жанна Костина.

Буквально за несколько минут весь район засыпало градом. В огородах частных домов побило огурцы, клубнику, цветы и другую зелень. При этом на улице было вполне тепло – целых +22 градуса.

Града оказалось так много, что его можно было просто сгребать горстями, словно снег.

Напомним, ЦУКС по Нижегородской области предупреждает о грозах и сильном ветре, которые ожидают жителей города и региона вечером 22 мая. Непогода сохранится и в ночь на четверг 23 мая 2019 года.