2019-05-22T14:56:18+03:00
Общество

Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 22 мая

Непогода сохранится и ночью 23 мая
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Непогода надвигается на Нижегородскую область – уже в ближайшие часы в регион придут грозы и сильный ветер. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

- В ближайшие 1-3 часа в среду, 22 мая 2019 года, в Нижегородской области и в городе Нижнем Новгороде местами ожидаются грозы. Усилится юго-восточный ветер, отдельные порывы будут достигать скорости 15 метров в секунду. Непогода сохранится также вечером и ночью 23 мая 2019 года, - предупреждают спасатели.

По прогнозам синоптиков, в дневные часы 22 мая температура воздуха составит около +19 градусов Цельсия, вечером столбики термометров опустятся до +13...+14 градусов. В четверг, 23 мая, дневная температура воздуха составит около +21 градуса Цельсия при пасмурной и дождливой погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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