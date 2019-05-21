Высокие технологии и экология: Названы основные проекты, которые представит Нижегородская область на ПМЭФ-2019

Высокие технологии, экологическая безопасность и комфортная городская среда – проекты по всем этим направлениям станут основой стенда Нижегородской области, представленного на Петербургском международном экономическом форуме, который откроется в культурной столице России 6 июня.

- В этом году целью выставочной экспозиции нашего региона станет демонстрация передового опыта и перспективных проектов по формированию современного, информационного и высокотехнологичного облика территорий. Все они должны быть направлены на поддержание комфортной городской среды и повышение уровня экологической безопасности региона, - сообщили «Комсомолке» в Корпорации развития Нижегородской области.

Все представленные регионом проекты будут разделены по блокам и направлениям. К примеру, блок по созданию благоприятной окружающей среды продемонстрирует экологические проекты, направленные на эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, сохранение биологического разнообразия и оздоровление водных объектов.

- Что касается блока по созданию комфортных условий для жизни, то здесь основное внимание будет сосредоточено на проектах модернизации и реконструкции транспортной инфраструктуры, модернизации строительной отрасли, благоустройстве территорий и создании новых общественных пространств, - пояснили в Корпорации развития Нижегородской области. - Также тут будут представлены проекты по созданию новых объектов притяжения для туристов и местных жителей. Здесь же будет продемонстрирован проект редевелопмента исторических территорий и внедрения технологий «Умного города».

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2019 года. Этот форум является крупнейшим деловым мероприятием в России, в котором участвуют представители бизнеса со всего мира. Также на него съедутся главы регионов, эксперты и финансовые аналитики. Делегацию от Нижегородской области возглавит лично губернатор Глеб Никитин.