Стал известен состав нижегородской делегации на ПМЭФ-2019

До открытия Петербургского международного экономического форума остаются считанные недели – уже 6 июня в город на Неве съедутся эксперты, финансовые аналитики и бизнесмены со всего мира. Свою делегацию на международный экономический форум представит и Нижегородская область.

- Делегацию Нижегородской области на ПМЭФ-2019 возглавит лично губернатор Глеб Никитин, - сообщили «Комсомолке» в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области. – Также в состав делегации вошли заместители главы региона Игорь Носов, Андрей Бетин, Сергей Морозов и Андрей Харин. Кроме того, на форум в Санкт-Петербург отправятся члены регионального правительства: министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков, министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, министр информационных технологий и связи Сергей Ефимов. Также в работе форума будут участвовать директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева и генеральный директор региональной Корпорации развития Тимур Халитов.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня 2019 года. Этот форум является крупнейшим деловым мероприятием в России, в котором участвуют представители бизнеса со всего мира. При этом большое внимание уделяется не только крупным корпорациям, но и представителям малого и среднего бизнеса. В первый же день работы ПМЭФ-2019 там откроется V Российский форум малого и среднего предпринимательства.