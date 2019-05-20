Три нижегородки прошли в следующий этап конкурса «Мисс Maxim 2019»

Ежедневно на протяжении почти двух месяцев читатели голосовали за самых красивых и сексуальных участниц конкурса «Мисс Maxim 2019». И вот определилась горячая сотня девушек, которые проходят в следующий этап конкурса. В топ-100 оказались три красавицы из Нижнего Новгорода: 24-летняя Ульяна Климина (50 место), 26-летняя Юлия Егорова (68 место) и 24-летняя Юлия Гырбу (72 место).

26-летняя Юлия Егорова на 68- месте в топ-100 читательского голосования.

- Ура, ура, ура! Я попала в сотню участниц «Мисс Maxim 2019» и прохожу в следующий этап, то есть еду в Москву на профессиональную фотосессию. Теперь все зависит от меня, - написала Юлия Гырбу в соцсетях. - Максимально привожу себя в форму.

24-летняя Ульяна Климина на 50-м месте топ-100 читательского голосования.

Девушка призналась, что испытала невероятные эмоции, когда увидела поддержку огромного количества незнакомых людей.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что по результатам фотосессии редакция выберет десять девушек, которые еще на один шаг приблизятся к главному призу - месту на обложке мужского глянца.

24-летняя Юлия Гырбу на 72-м месте топ-100 читательского голосования.

Напомним, однажды нижегородка уже становилась обладательницей короны и почетного звания «Мисс Maxim». На обложке мужского глянца оказалась 21-летняя Наталья Шувалова.