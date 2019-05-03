Три нижегородки вошли в топ-100 участниц конкурса «Мисс Maxim 2019»

Три нижегородские красавицы попали в топ-100 участниц конкурса «Мисс Maxim 2019». На 40-м месте находится 24-летняя Ульяна Климина, на 52-м месте - 26-летняя Юлия Егорова и на 69-м месте - 24-летняя Юлия Гырбу, которая, к слову, стала первой нижегородкой, вступившей в борьбу за место на обложке сентябрьского выпуска мужского журнала Maxim в 2019 году.

24-летняя Ульяна Климина

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что подать заявки на участие в читательском голосовании принимались до 15 апреля. Этой возможностью воспользовались и жительницы Нижегородской области.

24-летняя Юлия Гырбу

По итогам голосования «Кто горячее?!» 100 девушек попадут в финал. Их пригласят на профессиональную фотосессию в Москву. Десять девушек выберет редакция уже по результатам фотосета. Они-то и станут главными претендентками на победу. Поддержать нижегородок можно здесь.

26-летняя Юлия Егорова

Напомним, однажды нижегородка уже становилась обладательницей короны и почетного звания «Мисс Maxim». На обложке мужского глянца оказалась 21-летняя Наталья Шувалова.